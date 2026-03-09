Zum Hauptinhalt springen

Kommunalwahlen in BayernWas die ersten Ergebnisse für die Parteien bedeuten

Lesezeit: 5 Min.

Die Stichwahl ist ein häufiges Resultat dieses Wahlsonntags. Auch in Nürnberg, wo Marcus König, amtierender Oberbürgermeister von der CSU (links), in zwei Wochen gegen SPD-Kandidat Nasser Ahmed antreten muss. Daniel Karmann/dpa
Die Stichwahl ist ein häufiges Resultat dieses Wahlsonntags. Auch in Nürnberg, wo Marcus König, amtierender Oberbürgermeister von der CSU (links), in zwei Wochen gegen SPD-Kandidat Nasser Ahmed antreten muss. Daniel Karmann/dpa

CSU, Freie Wähler, AfD, Grüne, SPD – nach den ersten Zahlen machen alle einen ganz zufriedenen Eindruck. Vielerorts in Bayern wird es aber Stichwahlen geben. Und das amtliche Ergebnis für die Gremien steht ja noch aus. Eine erste Analyse.

Von Johann Osel

Bayern hat gewählt. Mehr als zehn Millionen Menschen im Freistaat waren am Sonntag aufgerufen, Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister sowie Gemeinderäte, Stadträte und Kreistage neu zu bestimmen. Es wird nach wie vor ausgezählt. Die neuen Landräte und viele Stadtoberhäupter stehen bereits fest; beziehungsweise, dass es vielerorts zu Stichwahlen kommt. Klarheit über die Sitze in den Gremien wird in den nächsten Tagen herrschen. Am Mittwoch soll dann auch ein landesweites Ergebnis für die Parteien vorliegen.

