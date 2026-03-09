Bayern hat gewählt. Mehr als zehn Millionen Menschen im Freistaat waren am Sonntag aufgerufen, Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister sowie Gemeinderäte, Stadträte und Kreistage neu zu bestimmen. Es wird nach wie vor ausgezählt. Die neuen Landräte und viele Stadtoberhäupter stehen bereits fest; beziehungsweise, dass es vielerorts zu Stichwahlen kommt. Klarheit über die Sitze in den Gremien wird in den nächsten Tagen herrschen. Am Mittwoch soll dann auch ein landesweites Ergebnis für die Parteien vorliegen.
Kommunalwahlen in BayernWas die ersten Ergebnisse für die Parteien bedeuten
Lesezeit: 5 Min.
CSU, Freie Wähler, AfD, Grüne, SPD – nach den ersten Zahlen machen alle einen ganz zufriedenen Eindruck. Vielerorts in Bayern wird es aber Stichwahlen geben. Und das amtliche Ergebnis für die Gremien steht ja noch aus. Eine erste Analyse.
Von Johann Osel
Kommunalwahl in Bayern:Im Land der kleinen Könige
Bayerns Landräte leiten die untersten Staatsbehörden und müssen draußen im Land all das umsetzen, was in den Münchner Ministerien angeordnet wird. Notfalls bleibt aber immer ein bisschen Raum für Renitenz.
Lesen Sie mehr zum Thema