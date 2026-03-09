Bayern hat gewählt. Mehr als zehn Millionen Menschen im Freistaat waren am Sonntag aufgerufen, Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister sowie Gemeinderäte, Stadträte und Kreistage neu zu bestimmen. Es wird nach wie vor ausgezählt. Die neuen Landräte und viele Stadtoberhäupter stehen bereits fest; beziehungsweise, dass es vielerorts zu Stichwahlen kommt. Klarheit über die Sitze in den Gremien wird in den nächsten Tagen herrschen. Am Mittwoch soll dann auch ein landesweites Ergebnis für die Parteien vorliegen.