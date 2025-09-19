Die Landtagsfraktion der Freien Wähler will mit Aufbruchsstimmung in den Herbst und in den Kommunalwahlkampf starten. Es sei an der Zeit „die Dinge wieder in die Hand zu nehmen“, sagte Fraktionschef Florian Streibl im oberfränkischen Bamberg.

FW-Chef Hubert Aiwanger ist zuversichtlich, dass seine Partei nach der Kommunalwahl mehr Landräte und Bürgermeister stellen könnte als bisher. „Ich glaube, dass wir unsere Zahl der Landratssitze draußen erhöhen werden, dass wir unsere Bürgermeistersitze im Durchschnitt verteidigen werden und auch weiter ausbauen werden“, sagte er.

„Wir müssen die Stimmung im Land drehen, wenn es gut werden soll“, sagte Digitalminister Florian Mehring. Er diagnostizierte eine „Grunddepression“ bei den Menschen und der Wirtschaft, die es zu beheben gelte. Bei der Klausur seiner Fraktion habe er „Zuversicht, Optimismus und Aufbruchsstimmung“ beobachtet.

Inhaltlich beschäftigte sich die Fraktion mit Bildung, Digitalisierung, Wirtschaft, Sicherheit – einer breiten Themenpalette, „die wir ineinander fügen wollen“, wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sagte. Er beklagte erneut den wirtschaftlichen Abwärtstrend in Deutschland und forderte von der neuen Bundesregierung, „endlich Signale zu senden“, um aus „dem Tal der Tränen“ zu kommen, das die Ampel-Regierung hinterlassen habe.

Für ihn gehören dazu mehr Investitionen in die Infrastruktur statt Kürzungen wie sie nun debattiert würden. „Die große Ansage war ja, wir machen Schulden für Infrastruktur. Und jetzt sehen wir, dass Infrastruktur tendenziell sogar gekürzt wird.“ Auch Verkehrsprojekte in Bayern – Fernstraßen, Wasserstraßen, Bahn – sollten nach hinten geschoben werden. „Also das kann nicht wahr sein, das kann nur ein schlechter Witz sein“, sagte Aiwanger. Er erwarte vom Koalitionspartner CSU, dass er das „in aller Schärfe“ in Berlin einbringe.

Wichtig ist ihm zudem die Reform des Bürgergeldes. „Kein Geld für Arbeitsunwillige“, das ist die Parole, die Aiwanger ausgibt und die auch Söder so ähnlich vertritt. Die Freien Wähler bearbeiten viele Themen, „die vor allem darauf abzielen, mit dem Bund die Zahnräder ineinander greifen zu lassen“.

Die jüngste Forsa-Umfrage, die die FW derzeit bei nur zehn Prozent verortet, sieht Aiwanger gelassen. Das sei zum jetzigen Zeitpunkt ein sehr gutes Ergebnis. Bei der Kommunalwahl werde es darum gehen, den Menschen klarzumachen, worüber abgestimmt werde. Nämlich nicht über Weltpolitik, sondern darüber, „dass vor Ort die Schule, die Wasserversorgung, die Krankenhausversorgung funktioniert“. Und dafür, so die Botschaft, seien die FW eben die optimale Kraft. Von „vernünftiger Sachpolitik“ spricht Aiwanger, die von einer „vernünftigen Mitte“ gemacht werde.

Auf ihre Verwurzelung in den Kommunen legen die FW großen Wert. Auch deswegen findet bei den Klausuren, die jedes Jahr an einem anderen Ort stattfinden, ein kommunalpolitischer Abend statt. Auch da rief Fraktionschef Streibl die Kommunalpolitiker aus Franken zum „Wiederanpacken“ auf und dazu „wieder Mut zu haben“.

Ohne sie beim Namen zu nennen, sprach er von der AfD. „Die Geister, die das Land damals in die Katastrophe geführt haben, sind wieder auferstanden“, sagte er mit Verweis auf den Zweiten Weltkrieg. Und: „Sie werden auch bei der Kommunalwahl da sein.“ Mit der AfD werde eine andere Gesprächskultur in Kreistage und Gemeinderäte einziehen, es gehe den Rechtspopulisten nicht um die Sache, sondern darum „deren verschrobenes Weltbild umzusetzen“.

Die Kommunalwahlen am 8. März 2026 sind eine besonders wichtige Abstimmung für die FW. 14 Landräte stellen die FW zurzeit in Bayern, darunter drei Frauen. Bekannte Männer treten nicht wieder an wie der Landshuter Landrat Peter Dreier und der Kulmbacher Hans Peter Söllner, der mit dann 30 Dienstjahren neben dem Fürstenfeldbrucker Thomas Karmasin (CSU) der dienstälteste Landrat in Bayern ist.