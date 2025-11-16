Bei der Kommunalwahl 2026 will die AfD ihre Mandate in Bayern vervielfachen und die Brandmauer „von unten“ einreißen. Wie das gelingen soll? Ein Ortstermin in Greding.

Es ist schon ein spezieller Humor, mit dem die AfD-Landtagsfraktion hier empfängt. Auf weiß-blauen Rautentischdecken liegen Müsliriegel, auf den Packungen steht: „gesichert nahrhaft“. Es riecht nach Gulaschsuppe, auf der Bühne baut die Band Gitty und Rainer ein Keyboard auf. Das ist also der Rahmen, in dem eine mindestens in Teilen gesichert rechtsextreme Partei den Kommunalwahlkampf einläutet.