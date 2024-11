Kommunaler Finanzausgleich:Wer bezahlt was in Bayern?

Die Schulhäuser sind ein gutes Beispiel: Wann immer in Bayern eine neue Schule gebaut oder eine alte saniert werden soll, sind die Kommunen gefragt. Für die Grund- und die Mittelschulgebäude sind die Gemeinden zuständig, in denen sie liegen, für die Gebäude der weiterführenden Schulen – also die Realschulen und die Gymnasien – die Landkreise und die kreisfreien Städte. Sie sind die sogenannten Sachaufwandsträger, und damit zuständig für die Planung, die Abwicklung und eigentlich auch die Finanzierung der Projekte.