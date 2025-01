Baufiasko in Köfering:Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrug und Insolvenzverschleppung

SZ Plus Geschichtsforschung : Der geheime Schatz der Kirchturmkugeln

Tausende gibt es in Deutschland, Hunderte in Bayern: Kugeln auf Kirchtürmen. Was aber nur wenige wissen: In ihnen befinden sich oft jahrhundertealte Kostbarkeiten und Geheimnisse - wertvolle Münzen, tote Tiere, kritische Kommentare über Nazis. Ein Historiker untersucht dieses weitgehend unerforschte Phänomen.