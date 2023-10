Von Roman Deininger und Andreas Glas

Große Endspiele im Sport zeichnen sich dadurch aus, dass man danach den Sieger und den Verlierer kennt - der Sieger ist für gewöhnlich der mit dem Pokal in der Hand. In den Endspielen der Politik ist die Sache naturgemäß etwas komplizierter. Aber selten war sie so kompliziert wie beim Finale der Koalitionsverhandlungen von CSU und Freien Wählern. Wer hat gewonnen? Wer hat mehr rausgeholt für seine Partei: Markus Söder oder Hubert Aiwanger? Die Antworten gingen am Donnerstag klaffend weit auseinander.