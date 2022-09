Kommentar von Sebastian Beck

Wird das Kernkraftwerk Isar 2 im Winter noch für ein paar Monate am Netz bleiben oder nicht? Auch nach einem halben Jahr der Debatten und zwei Wochen nach Vorstellung des Stresstests durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist die Frage immer noch offen. Dabei steht die Antwort klar in dem Gutachten, das er selbst in Auftrag gegeben hat: "Lastunterdeckungen in Deutschland können durch den Streckbetrieb der Kernkraftwerke im Szenario (++) weitestgehend vermieden werden."