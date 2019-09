Ein 18-Jähriger ist mit schweren Verletzungen in Karlskron aufgefunden worden und später gestorben. Wann und wie er verletzt wurde, sei noch unklar, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Anwohner hatten den jungen Mann gegen 21 Uhr auf der Hauptstraße entdeckt und die Polizei verständigt. Der Verletzte habe besonders stark aus dem Bauch geblutet.

Einsatzkräfte reanimierten ihn vor Ort und brachten ihn dann in Krankenhaus, wo er an seinen Verletzungen starb. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus. Was allerdings auf der Hauptstaße in dem oberbayerischen Ort im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen passierte, konnten die Beamten nicht sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen.