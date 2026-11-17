In Bayern ist eine leistungsfähige Mobilfunkversorgung nahezu flächendeckend verfügbar. Nach Zahlen der Bundesnetzagentur sind derzeit 94,9 Prozent der Fläche des Freistaats mit 5G versorgt. Bei der Versorgung der Haushalte wurde sogar ein Wert von 99,7 Prozent erreicht. Das sagte Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts. Der 49-Jährige führt seit dem Tod von Hubert Aiwanger interimistisch das Ressort. Von 2020 bis 2025 wurden den Angaben zufolge knapp 34 000 Funksender in Bayern neu gebaut oder ausgebaut.

„Das heißt nicht, dass wir an dem Punkt stehen bleiben dürfen“, sagte Gotthardt. Nicht versorgte Flächen, etwa in Wäldern, Gebirgen und Naturschutzgebieten, aber auch in Senken, im Grenzgebiet oder an anderen einzelnen Stellen, seien „spürbar und lästig“. Es gelte weiterhin, die Netzbetreiber in die Pflicht zu nehmen. Dies geschehe etwa auch über entsprechende Ausschreibungen für den Betrieb.

Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) hat nach dem Tod von Staatsminister Hubert Aiwanger bis auf Weiteres die Amtsgeschäfte des Ministeriums übernommen. Foto: Frank Hoermann / Imago

Gotthardt äußerte sich außerdem zu den Füllständen der bayerischen Gasspeicher. Kurz vor Beginn der kalten Jahreszeit sind diese ungewöhnlich schwach gefüllt: mit 49 Prozent. Damit liegt der Füllstand der Speicher auf dem Gebiet des Freistaats und anteilig in Österreich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 57 Prozent. Dies sei „nicht zufriedenstellend“, aber auch „kein Grund zur Panik“, sagte der Staatssekretär. Verglichen mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gebe es „laufend neues Gas, das nach Deutschland kommt“, also Nachschub.

Bei einem „harten Winter“ könne es allerdings passieren, dass man im Februar oder März über zusätzliche Zukäufe auf dem Markt zu hohen Preisen reden müsse. Um die Lage auch in den kommenden Jahren zu verbessern, kann sich Gotthardt rechtlich verbindliche Lieferantenverpflichtungen mit Sanktionierungen vorstellen. Die Zuständigkeit für das Thema liege aber zu großen Teilen beim Bund.

Es war die erste Kabinettssitzung in Präsenz nach dem Tod von Hubert Aiwanger. Vergangene Woche hatte der Ministerrat lediglich in einer virtuellen Schalte getagt. Es sei bei der Sitzung in der Staatskanzlei nicht wie immer gewesen, sagte Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU), weil ein Kollege gefehlt hat: Hubert Aiwanger. „Es fühlt sich noch immer sehr unwirklich an“, es sei „unvorstellbar, dass er jetzt einfach gar nicht mehr da ist“.

Im Kabinett gab es nach Herrmanns Worten noch einmal eine Gedenkminute, auch Ministerpräsident Söder habe Aiwanger gewürdigt. Außerdem habe man die Feierlichkeiten vom Samstag Revue passieren lassen, den „sehr würdigen“ Gottesdienst und den Trauerakt. „Trotzdem müssen wir einfach weitermachen.“

Die Mitglieder des Kabinetts gedenken am Dienstag vor Beginn der Sitzung mit einer Schweigeminute Hubert Aiwangers. Foto: Sven Hoppe/dpa

Sprach in der Person von Tobias Gotthardt schon der künftige Wirtschaftsminister? Ausgeschlossen ist das nicht. Bei den FW wie auch beim Koalitionspartner CSU genießt der Oberpfälzer ein gutes Ansehen für seinen Job. Die Rede ist von „viel Fleiß“ und einer hohen Detailkenntnis. Aiwanger hatte Gotthardt 2023 bei der Berufung zum Staatssekretär auch damit beauftragt, sich um internationale Wirtschaft und um Europa zu kümmern.

Das ergab Sinn, da Aiwanger nicht als sonderlich fernreiselustig galt. Gotthardt wiederum arbeitete vor der Politik im EU-Parlament und leitete später als Abgeordneter den Europa-Ausschuss im Landtag. Europapolitik sei „vorbereitende, kleinteilige, ziemlich harte Fisselarbeit“, dafür habe ein Minister keine Zeit, so formulierte es Gotthardt mal vor einigen Jahren im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Aiwanger „schaltet sich drauf, wenn es wichtig ist“.

Anfang nächster Woche könnte Aiwangers Nachfolge feststehen

Die Freie-Wähler-Fraktion plant, erst nach Aiwangers Begräbnis, das am Samstag in seiner Heimat im Landkreis Landshut stattfindet, über Personalien zu sprechen. Am kommenden Montag treffen sich die FW im Landtag zu einer Fraktionssitzung, dann sind konkrete Entscheidungen erwartbar. Im Grunde könnten neue Ministerinnen oder Minister gleich am Folgetag, an dem eine Plenarsitzung angesetzt ist, vom Landtag bestätigt und im Amt vereidigt werden.

Es geht eben um den Posten des Wirtschaftsministers im Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie um das Amt des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten. Infrage käme auch eine Neubesetzung aus dem Kreis der Fraktion, gut drei Dutzend Abgeordnete sind das. Maßgeblich dürfte hierbei sein, welche Ambitionen der starke Mann der FW im Landtag zeigt – der Fraktionsvorsitzende Florian Streibl.

Auch Umstrukturierungen innerhalb der Ministerriege wären denkbar, bislang sitzen für die FW im Kabinett: Thorsten Glauber (Umwelt), Anna Stolz (Kultus) und Fabian Mehring (Digitales). Eine Ministerin oder ein Minister wird Hubert Aiwanger dann als Vize-Ministerpräsident beerben. Aiwangers Nachfolge als FW-Parteichef in Bayern dürfte erst später, wohl auch erst 2027 bestimmt werden.