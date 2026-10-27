Die Zahl der Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, wird in Bayern bis zum Jahr 2050 auf 980 000 steigen. Das sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) bei einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts am Dienstag. Es sei mit einem deutlichen Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen vom Ende der 2020er-Jahre an zu rechnen. Ende 2023 lag die Zahl demnach noch bei 631 000.

„Wir brauchen nicht nur Geld, wir brauchen Personal“, sagte Gerlach. Immerhin: In der „Fachkräftesicherung“ zeige sich eine positive Entwicklung. So stieg die Zahl der Auszubildenden in der generalistischen Pflegeausbildung in Bayern in diesem Jahr um rund zehn Prozent. Bei der einjährigen Pflegefachhelferausbildung liege der Zuwachs der Schülerzahlen sogar bei 13 Prozent. Das ist wichtig, weil in den nächsten Jahren mehr Pfleger in Rente gehen als neue mit der Ausbildung fertig werden. Zudem könnten ausländische Pflegekräfte über das Programm „Fast Lane“ inzwischen innerhalb von fünf Wochen in Bayern anerkannt werden. Allein in diesem Jahr seien dies 1777 ausländische Pflegekräfte sowie 826 Pflegefachhelfer gewesen, wie Gerlachs Ministerium im Nachhinein mitteilte.

Die Gesundheitsministerin lobte „zukunftsfeste Pflegestrukturen im Freistaat“ und sprach von 8900 über das „Förderprogramm PflegesoNah“ zwischen 2020 und 2025 neu geschaffenen oder modernisierten Pflegeplätzen. Sie forderte die Bundesregierung auf, bei der geplanten Pflegereform auch für eine gerechtere Finanzierung zu sorgen.

Das „medizinische Versorgungskonstrukt hier in Bayern“ sei gut. Im kommenden Jahr stünden 1,08 Milliarden Euro für die Krankenhäuser in Bayern zur Verfügung. Davon seien 120 Millionen Euro dafür vorgesehen, Krankenhäuser in ihrer Umstrukturierung zu unterstützen. Das sei eine gute Nachricht für die Krankenhäuser „in einer Zeit, die für alle sehr aufregend ist aufgrund der Leistungsgruppenzuteilungen“. Dabei geht es um die derzeit zu verhandelnde Frage, welche Klinik künftig welche Leistung anbieten darf und welche nicht.

Der Freistaat dränge indes weiter auf eine nationale Gasreserve

Ein zweites Thema, mit dem sich das bayerische Kabinett am Dienstag befasste, war das Heizen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) warb bei der Pressekonferenz für den Brennstoff Holz. Wärme aus Energieholz sorge in Bayern für rund 23 Prozent der Wärmebereitstellung, baue auf heimisch vorhandenes Material und habe einen Preisvorteil gegenüber fossilen Energieträgern.

„Wir müssen alles tun, um die Holznutzung weiter zu pushen“, sagte Aiwanger. Im Krisenfall könnten bereits jetzt knapp ein Drittel der Wohnungen in Bayern profitieren und mindestens einen Raum mit Holz beheizen. Rund 4,5 Millionen Menschen in Bayern wären somit mit Wärme versorgt. Den Bürgerinnen und Bürgern des Freistaats riet Aiwanger: „Wer einen Holzofen hat, soll sich genügend Brennholz zurücklegen für den kommenden Winter. Und wer noch keinen Holzofen hat, soll sich einen kaufen.“

Erst unheilbar krank, dann unerwartet geheilt : „Ich lag schon im Sterben“ – wenn das Immunsystem verrückt spielt Krämpfe, Entzündungen im ganzen Körper und Erschöpfung: Als die Lupus-Patientin Thu Thao Vu Thi keine Hoffnung mehr hatte, gelang Forschern am Uniklinikum Erlangen ein bahnbrechender Erfolg. Heute gilt sie als geheilt. SZ Plus Von Nina von Hardenberg ...

Darauf reagierten die Grünen im bayerischen Landtag prompt. „Inmitten einer Öl- und Gaskrise empfiehlt der bayerische Wirtschaftsminister, sich doch einfach einen Holzofen zu kaufen. Das ist völlig absurd“, sagte Martin Stümpfig, Sprecher für Energie. Was etwa sollten Menschen machen, die in einer Stadt zur Miete wohnten. Holz sei noch lange keine Garantie für günstiges Heizen, das zeigten die steigenden Pelletpreise. Das Potenzial für Energieholz aus heimischen Wäldern sei ausgeschöpft. Eine noch höhere Nachfrage würde die Preise weiter in die Höhe treiben. „Um uns nachhaltig aus der teuren und schmutzigen Abhängigkeit von Öl und Gas zu befreien, brauchen wir Solarthermie, Wärmepumpen und Geothermie“, sagte Stümpfig.

Aiwanger argumentierte unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit. Energieanlagen in Bayern und Deutschland gerieten immer häufiger ins Visier von Kriminellen. Stromleitungen müssten besonders geschützt werden. Derzeit sei die Stromversorgung in Bayern jedoch „so sicher wie weltweit nirgends“. Lediglich für zwölf Minuten pro Jahr falle im Freistaat der Strom aus, sagte Aiwanger. In Österreich seien es 23 Minuten, in den USA sogar zwei Stunden.

Die Gasspeicher seien deutschlandweit inzwischen zu 62 Prozent gefüllt. Das sei weniger als in den vergangenen Jahren. Die Versorgung aber sei gesichert. Bayern erhalte im Zweifelsfall Gas aus anderen Bundesländern oder aus Österreich. Der Freistaat dränge indes weiter auf eine nationale Gasreserve. Eine solche plant Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) allerdings bereits. Die werde dann zwar nicht Energie für drei Monate bereithalten, wie es bei der nationalen Ölreserve der Fall ist, sagte Aiwanger. Aber immerhin für zwei, drei Wochen.