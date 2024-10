Von Florian Fuchs, Augsburg

Etwa 600 Gefangene haben in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Gablingen etwas nördlich der Stadt Augsburg Platz, 522 davon in Einzelhafträumen. Mehr als 250 Angestellte arbeiten in dem Gefängnis, das erst 2015 seinen Betrieb aufnahm. Mit dem Neubau, heißt es in einem Kurzporträt des Justizministeriums, seien „optimale äußere Rahmenbedingungen für einen modernen, behandlungsorientierten Vollzug geschaffen“ worden.