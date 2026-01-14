Wie viel Geld müsste man Ihnen zahlen, damit Sie freiwillig für einen Monat ins Gefängnis gingen? Mit allem, was dazugehört, dem Abgeschnittensein von Familie und Freunden, dem Leben in klaustrophobischer Beengung, dem Verlust der Autonomie, dem Stopp des Jobs draußen?
1,3 Millionen Euro – das ist keine große Summe, es ist eine winzige
Kommentar von Ronen Steinke
2 Min.
Fast 5000 Tage lang hat Manfred Genditzki unschuldig im Gefängnis gesessen. Was ist es wert, fälschlich als „Mörder“ gebrandmarkt worden zu sein?
