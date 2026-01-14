Zum Hauptinhalt springen

MeinungEntschädigung für Manfred Genditzki1,3 Millionen Euro – das ist keine große Summe, es ist eine winzige

Kommentar von Ronen Steinke

Vor der Urteilsverkündung im Wiederaufnahmeverfahren: Regina Rick, Manfred Genditzki und Klaus Wittmann (von links). An diesem Tag, dem 7. Juli 2023, wird Genditzi unwiderruflich ein freier Mann.
Vor der Urteilsverkündung im Wiederaufnahmeverfahren: Regina Rick, Manfred Genditzki und Klaus Wittmann (von links). An diesem Tag, dem 7. Juli 2023, wird Genditzi unwiderruflich ein freier Mann.

Fast 5000 Tage lang hat Manfred Genditzki unschuldig im Gefängnis gesessen. Was ist es wert, fälschlich als „Mörder“ gebrandmarkt worden zu sein?

Wie viel Geld müsste man Ihnen zahlen, damit Sie freiwillig für einen Monat ins Gefängnis gingen? Mit allem, was dazugehört, dem Abgeschnittensein von Familie und Freunden, dem Leben in klaustrophobischer Beengung, dem Verlust der Autonomie, dem Stopp des Jobs draußen?

