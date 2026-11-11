„ Bayern bleibt Deutschlands sicherstes Bundesland“, sagte Justizminister Josef Schmid ( CSU ) bei der Vorstellung der Strafverfolgungsstatistik für das Jahr 2025 und wiederholt damit das Mantra seines Vorgängers aus den vergangenen Jahren. Es war das erste Mal, dass der neue Minister Schmid die Statistik vorstellte, die erfasst, wie viele Personen rechtskräftig verurteilt wurden. Sie zeigt zunächst einen deutlichen Rückgang: Bayerns Strafgerichte haben im vergangenen Jahr 105 938 Personen rechtskräftig verurteilt. Das sind 4753 Personen oder 4,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Rund vier von fünf Verurteilten waren Männer. Der Frauenanteil lag bei 17,3 Prozent und damit unverändert zu den Jahren 2023 und 2024.

Knapp ein Viertel aller Verurteilten, nämlich 25 809 Personen oder 24,4 Prozent, beging Straftaten im Straßenverkehr. Damit führen Verkehrsdelikte die Liste an. Auf Platz zwei folgen Vermögens- und Eigentumsdelikte sowie Urkundendelikte. In dieser Gruppe gab es insgesamt 20 141 Verurteilte, der Großteil davon wegen Betrugs und Untreue mit 12 908 Verurteilten.

Trendwende bei jugendlichen Straftätern

Im Jahr 2025 waren zum Zeitpunkt der Taten 5965 Heranwachsende (18 bis 20 Jahre alt). Das sind 4,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Bei Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren waren es 3815 Verurteilte, 11,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Gewaltkriminalität von Jugendlichen geht erstmals seit Jahren wieder zurück. Besonders deutlich zeigt sich das beim Raub: Hier wurden 60 Personen verurteilt, 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Warum die Zahlen zurückgehen, konnte das Justizministerium noch nicht erklären. Dazu wurde eine Studie in Auftrag gegeben.

Mehr Fälle von Sexualdelikten gegen Kinder

Beim sexuellen Missbrauch von Kindern setzt sich der Trend der letzten Jahre allerdings fort: Die Zahl der Verurteilten stieg um 9,2 Prozent, auf 334 Personen. Wegen Verbreitung, Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte wurden 969 Personen verurteilt, 11,1 Prozent mehr als im Jahr 2024.

Schmid nannte die Zahlen „erschreckend hoch“. Den Anstieg führe er auch auf verstärkte Ermittlungen zurück, „aber nicht nur“. Nach seiner Überzeugung sei es beides: So sei es heute etwa leichter, kinderpornografisches Material zu verbreiten. Um dem entgegenzuwirken, setzt Bayern auf spezialisierte Ermittler. Schmid lobte besonders die Arbeit des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern. Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte seien täglich gegen pädokriminelle Plattformen im Einsatz und verzeichneten große Ermittlungserfolge. „Wer sich an Kindern vergreift, kann sich in Bayern nicht sicher fühlen“, sagte Schmid.

Mehr Verurteilungen bei Gewalt- und Sexualdelikten

Schmid sagte, er wolle körperliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen stärker in den Blick nehmen. Wegen Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz wurden 91 Personen verurteilt, 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Verurteilungen wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stieg erneut um 4,2 Prozent. Bei Vergewaltigungen gab es 141 Verurteilte, 4,4 Prozent mehr. Bei Stalking waren es 177 Verurteilte, 7,9 Prozent mehr. Schmid rief Betroffene dazu auf, sexuelle Gewalt anzuzeigen. Nur so könnten Ermittlungen erfolgreich sein.

Außerdem kündigte er eine Verbesserung für Betroffene häuslicher Gewalt an: Von Juli 2027 an sollen Familiengerichte in Gewaltschutz- und Kindschaftssachen eine elektronische Fußfessel anordnen können. So sollen Opfer besser geschützt werden.

Anteil von ausländischen Verurteilten

Gut die Hälfte der verurteilten Menschen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Es wurden 52 679 nicht-deutsche Personen verurteilt. Die absolute Zahl sank damit um 3,4 Prozent. Ihr Anteil an allen Verurteilten stieg dagegen erneut leicht von 49,3 auf 49,7 Prozent. Im Jahr 2015 lag der Anteil noch bei 34,3 Prozent. Manche Delikte, etwa Verstöße gegen das Aufenthalts-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsrecht, werden fast nur von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit begangen.

Lässt man sie außen vor, liegt der Anteil bei 48,1 Prozent. Es bleibe also ein „hoher, fast gleicher Anteil bestehen“, sagte Schmid. Unter den verurteilten Ausländern stellten rumänische Staatsangehörige mit 13,5 Prozent die größte Gruppe, gefolgt von türkischen (7,0 Prozent) und polnischen Staatsangehörigen (6,5 Prozent).

Schleuserkriminalität deutlich zurückgegangen

Bei der Schleuserkriminalität hatten 94 Prozent der Verurteilten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Gleichzeitig sank die Zahl der Verurteilungen wegen Einschleusens von Ausländern im Vergleich zum Vorjahr um 62,9 Prozent. Schmid führte das auf die verstärkten Grenzkontrollen und Zurückweisungen zurück. Er betonte außerdem, dass die Justiz mit dem sogenannten Traunsteiner Modell einen wichtigen Beitrag leistet. Dabei ermitteln Spezialstaatsanwälte bei den grenznahen Staatsanwaltschaften, wie in Traunstein, zusammen mit den Staatsanwaltschaften der Nachbarländer gegen Schleuser oder Drogen- und Waffenhändler.

Reformbedarf bei hybriden Bedrohungen

Im Jahr 2025 gab es bei den Staatsschutzdelikten keine einzige Verurteilung, weder bei verfassungsfeindlicher Sabotage noch bei geheimdienstlicher Agententätigkeit. Schmid sieht darin keinen Grund zur Entwarnung. Spionage und Sabotage nähmen in Europa und Deutschland ein völlig neues Ausmaß an, und die Bedrohung durch autoritäre Staaten wie Russland wachse. Das Strafrecht stamme aber noch aus der Zeit des Kalten Kriegs. Deshalb wolle er sich weiter für Reformen einsetzen.

Bayern hatte bereits auf der Justizministerkonferenz 2025 einen Vorstoß gemacht: Ein neuer Straftatbestand für Drohnenflüge mit Spionage- oder Sabotagehintergrund soll eingeführt werden.