Jimmy Fallon macht derzeit offenbar Urlaub in Bayern . Der Bild-Zeitung zufolge besuchte der prominente US-Moderator der „Tonight Show“ am Freitagabend das Adele-Konzert in München. An einem anderen Ort Bayerns erlebte er jedoch ein echtes kleines Abenteuer, von dem er in einem Tiktok-Video berichtet . Der Titel: „Lost in Bavaria“ – Verloren in Bayern“.

Unterlegt mit bairischer Volksmusik beschreibt der Moderator darin, wie er von seinem Hotel an einem nicht genannten Ort in Bayern aus zu einer kleinen Tour zu einem See aufbrach, diesen aber nicht fand – und den Rückweg leider auch nicht. Sein Mobiltelefon habe nur noch fünf Prozent Akku gehabt. Mindestens drei Stunden lang irrte der 49-Jährige demnach zu Fuß durch die Landschaft. Er habe ein Feld durchqueren wollen - dann aber wegen seiner kurzen Hosen Angst vor Schlangen gehabt. Er sei auf eine Autobahn gestoßen und habe versucht zu trampen, obwohl man dies nicht machen solle, da es gefährlich sei, „vor allem in Deutschland“ – doch vergeblich, keiner habe ihn mitgenommen.

Dann sei er auf zwei junge Männer gestoßen, die vor einer Art Autowerkstatt an einem Auto herumschraubten. Er solle doch über einen Zaun steigen, durch das Feld laufen und dann über einen weiteren Zaun klettern, hätten ihm die beiden geraten. Als er gerade ansetzte, über den Zaun zu steigen – in dem Video sieht Fallon wenig begeistert davon aus -, habe ihn einer der jungen Männer dann doch erkannt. Und Fallon traute sich offenbar, ihn zu fragen, ob ihn die beiden vielleicht zum Hotel fahren könnten. Er habe keinen Führerschein, habe einer der jungen Männer gesagt, doch seine Mutter werde ihn fahren.

Und so wurde der US-Moderator nach eigenen Angaben von Leon, so glaubt er, hieß der junge Mann, und dessen Mutter in einer sehr vergnüglichen Autofahrt in einem grünen Cabrio aus den Neunzigerjahren in sein Hotel gefahren. Aus dem Radio schallte demnach „One night in Bangkok“ - „I know it, mum knows it, kid doesn’t know the song“ (Ich kannte ihn, die Mutter kannte ihn, der Sohn kannte den Song nicht), berichtet Fallon – und dann „Killer Queen“ von Queen. „Wir beginnen zu jammen, wir lachen.“ Ein kurzer Videoausschnitt zeigt die Fahrt.

Am Ende des Tiktok-Videos dankt Fallon den beiden überschwänglich. Es sei wirklich cool gewesen und er werde das nie vergessen. Wenn sie in New York seien, sollten sie sich melden und in seine Show kommen. Und offenbar strahlt die Hilfsbereitschaft der Familie auf das gesamte Bundesland aus: „Und jetzt bin ich verliebt in Bayern“, sagt Fallon.