Die Familie Ewerdwalbesloh aus Gmund am Tegernsee hat es in diesem Jahr zu ungeahnter Berühmtheit gebracht – aus Hilfsbereitschaft. Im Sommer hatte sie durch eine absurde Verkettung von Zufällen den US-Moderator Jimmy Fallon aus der bayerischen Wildnis gerettet . Das war Moderator Markus Lanz nun gar eine Episode in seinem Jahresrückblick im ZDF am Donnerstagabend wert – inklusive eines Besuchs der Familie im Studio.

Jimmy Fallon, so erzählte ein Einspieler die mittlerweile zigfach wiederholte Geschichte, hatte sich nach einem Adele-Konzert in München am Tegernsee verirrt. Ausgestattet mit leerem Handy und – augenscheinlich dem Orientierungssinn eines durchschnittlichen Wiesnbesuchers – landete er zufällig in der Autolackierwerkstatt der Familie Ewerdwalbesloh.

Zu Gast bei Markus Lanz: Leon Ewerdwalbesloh aus Gmund am Tegernsee. (Foto: Screenshot: ZDF)

Leon Ewerdwalbesloh erzählte Markus Lanz noch einmal, wie Fallon plötzlich mit Sonnenbrille und Dreitagebart in der Werkstatt auftauchte und um Hilfe bat. „Ich hab mich erst mal verarscht gefühlt“, sagte er. Daran, dass es sich bei dem „Ami in kurzen Hosen“, wie Lanz seinen amerikanischen Kollegen beschrieb, wirklich um Fallon handelte, hatte Leon allerdings keinen Zweifel: „Der wirkte so verzweifelt, das habe ich ihm einfach abgekauft“, sagte er. Fallon bat darum, in sein Hotel gefahren zu werden, das er selbst nicht mehr hatte finden können, und Ewerdwalbesloh sagte spontan zu.

Nur, selbst fahren konnte er nicht, wie er bei Lanz freimütig erzählte, weil er zu der Zeit keinen Führerschein gehabt habe. Also musste Mutter Corinna aushelfen, die das grüne Golf Cabrio steuerte, in dem Fallon „die Fahrt seines Lebens“ erlebte, wie er später kundtat. Die Fotos davon gingen in den sozialen Medien viral, Medien von überallher interessierten sich für die Familie Ewerdwalbesloh und ihre spontane Rettungstat. „Hätte er sich eine Woche später bei uns verlaufen, hätte ich ihn selbst gefahren“, war Leon Ewerdwalbesloh noch wichtig zu betonen bei Lanz.

Fallon dankte der Familie mit einer Einladung nach New York und einem Platz in seiner „Tonight Show“. Auf dem Tiktok-Account „FallonTonight“ zeigte der Moderator den Besuch der Familie. Die drei erschienen in Tracht im Studio und erzählten hernach begeistert davon. Herzhaft lachen musste Fallon beim Anblick der drei Gmunder in Lederhosen und Dirndl. „You look fantastic“, sagte er, „ihr seht fantastisch aus“. Später habe ihm die Familie im Backstage-Bereich ein Modell ihres Cabrios überreicht, das Fallon so gut gefallen hatte und ein Lebkuchenherz mit Foto von der Fahrt und Aufschrift „lost in Bavaria“.

Lanz nannte den US-Kollegen „lausig rasiert“, wie er da im Sommer in der Werkstatt aufgetaucht war und gab sich sehr amüsiert von der Episode. Während es dem 23-jährigen Leon offenbar gleich klar war, wer da vor ihm stand, gaben die Eltern Ewerdwalbesloh zu, dass sie nicht gewusst hätten, welcher Promi ihnen da in den Hof gestolpert kam. Der Hilfsbereitschaft tat das jedoch keinen Abbruch. „Ich kannte ihn nicht. Aber egal, wer’s ist: Wir helfen“, sagte Corinna Ewerdwalbesloh. Wenn das keine schöne Jahresbilanz ist.