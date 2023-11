Von Christian Sebald

Rechnet man alle Ausgaben zusammen, haben Touristen 2019 in Bayern 47,5 Milliarden Euro gelassen. 416 600 Menschen in Bayern erzielten ihr Einkommen direkt im Fremdenverkehr, weitere 131 800 hingen indirekt an ihm. Auch abseits der großen Städte ist der Tourismus ein starker Wirtschaftsfaktor. Vergangenes Jahr etwa entfielen 72 Prozent der Übernachtungen auf ländliche Regionen. Außerdem ist die Branche extrem kleinteilig und vielfältig. Die Chefin des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Angela Inselkammer, rechnet gerne vor, dass etwa 90 Prozent ihrer gut 40 000 Mitgliedsbetriebe familiengeführt sind. Nur zu verständlich also, dass das bayerische Wirtschaftsministerium den Tourismus in Bayern in einem aktuellen Infoblatt als "ein starkes Stück Wirtschaft" preist.