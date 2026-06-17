Die Italiener wollen von München aus mit Schnellzügen nach Berlin und Dortmund fahren. Nun zeigt eine Untersuchung: Die Auswirkungen auf den Regionalverkehr in Bayern wären erheblich.

Es ist bislang eine Art Glaubensfrage: Was würde ein Markteinstieg des Eisenbahnunternehmens Italo für den deutschen Schienenverkehr bedeuten? Würde er die Nachfrage um 40 Prozent steigern und den ganzen Markt vergrößern, wie Italo-Chef Gianbattista La Rocca behauptet? Oder ist dieser schon allein durch die überalterte, volle und störanfällige Infrastruktur limitiert und es würde zunächst einmal zu einem Verdrängungswettbewerb kommen, wie Vertreter der Deutschen Bahn (DB) warnen?