Amt - das klingt nach Ordner, Aktenzeichen und Paragrafen. Und nach „Wildwuchs“: Als solchen titulierte mal ein Vertreter des Gemeindetags den Zustand der digitalen Verwaltung in Bayern. Denn für viele Behördenangelegenheiten sind die Kommunen zuständig – doch was sich in Gemeinde A im Netz erledigen lässt, funktioniert in Stadt B online ganz anders und erfordert in Ort C weiter den Gang ins Rathaus. Diesen Flickenteppich möchte die Staatsregierung nun entschlacken: unter anderem mit einem einheitlichen IT-Dienstleister, der die Digitalisierung der kommunalen Verwaltung vorantreiben soll. „Ab jetzt bauen wir Bayerns Kommunen gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden flächendeckend zu volldigitalen Ämtern aus“, teilte Finanzminister Albert Füracker (CSU) dieser Tage mit. Ob bei der Baugenehmigung oder der Wohnsitzanmeldung, künftig solle die Kommunikation vom Erstantrag bis zum finalen Bescheid „online, schnell und bürokratiearm“ erfolgen.