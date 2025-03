In Bayern nutzen immer mehr Menschen Online-Dienste für die Kommunikation mit Behörden oder anderen öffentlichen Einrichtungen. Das teilte das Landesamt für Statistik in Fürth am Dienstag mit. Demnach gaben 44 Prozent der Personen zwischen 16 und 74 Jahren 2024 an, in den vergangenen zwölf Monaten zuvor mindestens einen solchen Kontakt aufgenommen zu haben. Ein Jahr zuvor seien es nur 42 Prozent gewesen, 2022 sogar nur 38.