Von Nina von Hardenberg

Şener Şahin ist Unternehmer und Amateurfußball-Trainer, in Deutschland geboren und als Muslim mit einer deutschen Christin verheiratet. Der Bayerische Fußballverband hat ihn zum Integrationsbeauftragten ernannt, weil er das sieht, was die Menschen verbindet und nicht das, was sie trennt. Und weil er der Meinung ist, dass Deutschland ähnlich wie beim Fußball nur stark sein kann, wenn es alle mitnimmt. Gerade hat er ein Buch über seine Geschichte als Gastarbeiterkind geschrieben und sucht dafür einen Verlag. Ein Gespräch über Integrationsarbeit in politisch aufgeheizten Zeiten.