Der Weg in die vermeintlich andere Realität führt durch ein Surren, das von unsichtbaren Elektrogeräten kündet. Das Bild formt sich dafür mit jedem Schritt mehr. Was von außen nach einer kleinen, dunklen Kammer aussah, erweitert sich drinnen zu einer Lagerhalle. Aufeinander gestellte Kisten warten auf einen Gabelstapler, der niemals kommen wird. Denn real ist an dieser Lagerhalle nichts, sie ist eine Simulation – allerdings eine, die den Betrachter umschließt und sich mitbewegt. „Ein bisschen näher ran“, dirigiert Frank Egle vom Eingang der Kammer aus, oder alternativ „ein bisschen in die Hocke gehen“, souffliert Kollegin Maike Vogt: Dann könne man unter jene hervorragende Kistenecke schauen, die im Stehen nur von oben zu sehen ist. Tatsache. „Das ist die erste Demo“, sagt Egle. „Jetzt können wir das Ganze langsam steigern.“ Wie wäre es etwa mit dem Blick aus einem Flugzeug?

Virtual Reality, kurz VR, gilt als eine der ganz großen Zukunftstechnologien. Um den virtuellen Raum zu erleben, braucht es aber in der Regel spezielle Brillen auf der Nase. In Ingolstadt wollen Egle und Vogt eine neue Möglichkeit entwickelt haben, um VR ohne solche Wearables darzustellen. Ihre Kreation haben sie „Holodeck“ genannt. Das klingt nach Science Fiction: Holodecks heißen im Universum von Star Trek jene Räume, die real wirkende Umgebungen simulieren.

Unterschiede zur Vorlage gibt es. So stoßen die TV-Helden im Holodeck nie an Begrenzungen. In Ingolstadt beschränkt sich die Fiktion bislang auf einen Ort, den selbst schon Zukunftsmusik umspielt hat. Das Brigk, das Ingolstädter Gründerzentrum, wurde vor Jahren initiiert, um der Stadt Perspektiven abseits von Audi und dem Autobau zu eröffnen. Diese würden gerade dringend gebraucht, Audi steckt in der Krise und die Stadt mit.

Immerhin, das Brigk läuft. In einem ehemaligen Festungsbau mit Blick auf die Donau arbeiten Start-ups. Auch Egle und Vogt haben sich hier eingemietet. Sie kennen sich von gemeinsamen Zeiten bei Audi, er entwickelte unter anderem Mediensysteme fürs Auto, sie ist Betriebswirtin. Dann reifte eine eigene Vorstellung von VR. 2024 gründeten sie mit Marcel Egle – Programmierer und Frank Egles Sohn – die Firma Unware und legten los. „Wir sind alle so ein bisschen Star-Trek-Fans“, sagt Egle Senior.

Eine Kammer mit 220-Grad-Panorama

Vereinfacht gesagt haben sie bei Unware bestehende Technik zu etwas Neuem zusammengesetzt: zu einem immersiven 2-D-Erlebnis. Das Holodeck ist von außen ein schwarzer Quader, etwas höher als ein Mensch, etwa fünf Meter breit und ebenso lang. Seinen begehbaren Kern kann man sich am besten als eine runde Kabine vorstellen. Ihre gekrümmte Wand ist zugleich Leinwand. Auf sie projizieren vier Beamer ein Bild so, dass es sich zu einem 220-Grad-Panorama fügt. Das wirkt plastischer und trickst dem Gehirn Dreidimensionalität vor. Lautsprecher sorgen für eine passende Geräuschkulisse.

Doch der Clou steckt laut Egle in der Software. Unterstützt von Infrarotstrahlern beobachten Kameras jede menschliche Bewegung. Ein „neuronales Netz“ rechnet diese auf ein Körpermodell um – und passt den Blickwinkel innerhalb von Millisekunden entsprechend der Position im Raum und der Haltung an. „Da darf kein spürbarer Delay sein“, sagt Egle. Sonst drohe Motion Sickness. Gamerinnen und Gamer kennen das Phänomen: Lädt die Grafik beim Spielen zu langsam, ruckelt's erst, dann folgen Übelkeit und Schwindel.

In Ingolstadt hat das Start-Up Unware ein "Holodeck" entworfen, das Virtual Reality ohne Brille erlebbar machen soll. Vereinfacht setzt es dazu auf Simulationen im 220-Grad-Panorama. (Foto: Unware)

Egle tauscht die Demoversionen aus. Das Lager weicht einem Flugzeugcockpit, danach geht es hinters Steuer eines Autos. „In Echtzeit woanders hin“, sagt Vogt, als die Szenerie in eine Villa wechselt. Auch hier ist die Aussicht ein visualisierter Datensatz. Durch die Glasfront scheint die Sonne ins Wohnzimmer, im Garten zwitschert ein Vogel. Zeit für eine „digitale Baubegehung“, wie Egle es nennt. Auf Kommando geht die Sonne unter und das Licht an. Wer jetzt noch die Hand nach vorne streckt, kann die Couch per Gestensteuerung greifen und an einen anderen Platz schieben.

Das Erlebnis entspreche „vielleicht nicht zu 100 Prozent“ dem, wie es eine VR-Brille biete, sagt Egle. Dafür brauche man keine Brille. Ein Vorteil: So bekomme man mit, was außerhalb der Simulation passiere und könne daran gemeinsam mit anderen teilhaben. Einsatzbereiche sehen Egle und Vogt unter anderem in den Bereichen Design, Bau, Verteidigung und Industrie. Zum Beispiel könnten Bauträger ihre Kunden durch Immobilien am anderen Ende der Welt führen; Autoentwicklerinnen Cockpitstudien aus Fahrersicht ausprobieren; Ingenieure Turbinen analysieren, noch bevor deren erster Prototyp gebaut wurde.

Mit VR das Schweißen ohne Brandwunden lernen

Die Idee passt zumindest in die Zeit. Auch anderswo in Bayern spielt man mit Anwendungen aus dem weiten Feld der Virtual und Augmented Reality. So hat das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen ein eigenes Holodeck entwickelt. Beim Landeskriminalamt nutzt man die Technologie, um Tatorte digital nachzustellen. Und in der Wirtschaft kommt sie vereinzelt in Berufsorientierung und Ausbildung zum Einsatz, damit Lehrlinge das Schweißen ohne Brandwunden lernen. Schon vor Jahren sahen Studien allein für Deutschland einen milliardenschweren Markt. Dann kam die Wirtschaftsflaute. Seitdem halten sich viele Firmen mit Investitionen zurück und ihr Geld zusammen. In Ingolstadt stehen allein bei Audi derart harte Sparmaßnahmen im Raum, dass Gewerkschafter von einer Liste des Grauens sprechen.

Damit im Holodeck der Bildausschnitt mit der Bewegung mitgeht, rechnet das System diese auf ein Körpermodell um – wie man in diesem Test sehen kann. (Foto: Unware)

In einem solchen Umfeld haben es Innovationen aller Art erfahrungsgemäß schwerer als sonst. Bei Unware zeigen sie sich trotzdem optimistisch, eine Marktlücke gefunden zu haben. Bislang zählt das Start-up vor allem auf Partner wie Bayern Innovativ, eine Förderagentur des Freistaats. Langfristig soll sich das Ganze aber natürlich selbst tragen. Das Holodeck kostet im Basispreis 350 000 Euro, daneben gibt es eine Leasing-Option. Aus dem In- und Ausland sollen bereits Anfragen von Firmen vorliegen, zumeist projektbezogen, quasi um das Ganze erst mal auszuprobieren. Was verständlich sei, sagt Vogt: Sie könne noch so viele Videos im Internet hochladen, aber eigentlich müsse man selbst das Holodeck erleben.

In diesem startet als letzte Simulation die einer Stadt, wie sie überall in den USA stehen könnte. Ihre Straßen sind unbevölkert. Dafür ragen zu allen Seiten Wolkenkratzer in den Himmel, Türme aus Stahl und Beton und doch Bits und Bytes, umtönt von Autolärm. Wer nun einen Spielcontroller zur Hand nimmt, kann in die Lüfte aufsteigen und durch Hochhausschluchten fliegen, die sich bis zum Horizont erstrecken. „So groß“, sagt Egle, „kann das werden.“