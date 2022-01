Von Maximilian Gerl

Liegt es an den hohen Bergen und dem tiefen Wald, an Medizin-Skepsis oder tradiertem Trotz gegen "die da oben" - oder doch an etwas ganz anderem? Ideen und Vermutungen, warum Bayern bei den Corona-Impfungen lange Zeit dem Bundestrend hinterherhinkte, gibt es viele. Der Abstand hat sich verringert, aktuellen Zahlen von diesem Sonntag zufolge sind 70,7 Prozent der Menschen im Freistaat zweifach und damit vollständig gegen Covid-19 geimpft, verglichen mit deutschlandweit 71,9 Prozent. Manchen im hohen Norden, in Hamburg oder Kiel, gelten die Menschen im Süden trotzdem längst als Impfmuffel. Ganz so einfach ist es zwar nicht; aber vielleicht auch nicht ganz so falsch, wie der Blick auf andere Quoten nahelegt. Fünf Beispiele aus der Impfstatistik: