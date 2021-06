Ilse Aigner ist in ihrem Amt als Landtagspräsidentin in den vergangenen zweieinhalb Jahren auf erstaunliche Weise gewachsen.

Von Andreas Glas

Wenn ein Politiker betont, dass sein Platz in Bayern sei, dann ist Vorsicht geboten, das lehrt die jüngere Geschichte. Für Politikerinnen gilt das natürlich genauso. Man musste also hellhörig werden, als Ilse Aigner diesen Satz sagte, fünf Wochen ist das her: "Mein Platz ist in Bayern." Damals hatte Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder der Landtagspräsidentin gerade die CSU-Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl angetragen. Anders als bei Söder und der Kanzlerfrage hat sich Aigners Absage inzwischen als nachhaltig erwiesen, die Spitzenkandidatur ist längst vom Tisch. Aber jetzt? Liegt da schon das nächste Szenario: Bundespräsidentin.