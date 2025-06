Eine Reise in die Realität des Krieges

Ilse Aigner in Kiew

Mit ihrem kurzen Besuch in Kiew will Ilse Aigner ein „Zeichen der Solidarität“ mit der angegriffenen Nation setzen. Bürgermeister Vitali Klitschko und andere politische Gesprächspartner zollen Bayern Dank und Anerkennung für die Unterstützung.

Von Roman Deininger

Es ist eine Reise, die aus mitteleuropäischer Unbeschwertheit mitten hineinführt in die grausame Realität des Krieges, vom polnischen Grenzort Chelm mit dem qualmenden Nachtzug gut elf Stunden nach Kiew. Die Grundstimmung ist angemessen ernst am späten Sonntagabend, aber man kann der kleinen bayerischen Expeditionsgruppe auch nicht vorwerfen, dass sie einen Rest Unbeschwertheit widerstandslos aufgeben würde. Leicht gemacht wird ihr das nicht, der Delegationswaggon lässt nämlich den Konferenztisch vermissen, an dem Ilse Aigner neben politischen Gesprächen auch eine Schafkopfrunde vorgesehen hatte.