Mia hat verzweifelt um ihr Leben gekämpft, am Ende steht sie zitternd im Wasser auf einer Sandbank: Nach wahrscheinlich 20 Kilometern im kalten Innkanal hat die kleine Hündin bei Töging am Inn endlich Grund unter den schon wunden Pfoten. Die Wasserwacht Töging am Inn rettete sie zusammen mit der Feuerwehr am Sonntag aus dem Wasser. Ein Radfahrer hatte die Hündin im Wasser entdeckt und die Helfer alarmiert. Wegen des steilen und betonierten Ufers hatte der Labrador-Mischling keine Chance, aus eigener Kraft aus dem Wasser zu kommen. Bei den immer neuen vergeblichen Versuchen scheuerte sich das Tier die Krallen ab.