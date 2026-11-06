Ganz still ist es im bayerischen Wirtschaftsministerium am Freitagvormittag, obwohl sich Dutzende Journalisten und Mitarbeiter des Hauses zu einer Pressekonferenz eingefunden haben. Keiner traut sich zu tuscheln, alles schweigt, bevor es losgeht. Verständlich, das Haus ist von Trauer erfüllt nach dem plötzlichen Tod des Chefs Hubert Aiwanger , den sie hier noch immer nicht ganz begreifen können. Tobias Gotthardt, 49 und bislang Staatssekretär, übernimmt erst mal die Geschäfte, auch er ist spürbar getroffen. Vor der Presse bricht ihm zwei mal die Stimme weg, er kämpft mit den Tränen. Aiwanger fehle nicht nur als Chef: „Es fehlt ein großer Mensch.“

Aber es ist Gotthardt wichtig, ein Signal auszusenden: Die Unternehmen könnten sich auf das Ministerium verlassen. „Unser Ziel ist es, Verantwortung zu übernehmen und der bayerischen Wirtschaft Verlässlichkeit zu garantieren“, sagt er. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses wolle er die Zeit und den Raum für ihre Trauer geben. Aber als Ministerium „werden wir präsent sein, wie Sie es immer gewohnt waren von Hubert Aiwanger“.

Im Wirtschaftsministerium in der Münchner Prinzregentenstraße klafft aber nur eine von vielen Lücken, die Aiwanger hinterlässt. Hier geht es mit Gotthardt, der erst in der Nacht von einer Dienstreise aus Singapur zurückgekehrt ist, immerhin relativ nahtlos weiter. Aber dann sind da ja noch die Freien Wähler, deren Chef Aiwanger auf Landes- wie auf Bundesebene war, auf ihn war alles zugeschnitten.

Aiwanger war es, der die Partei überhaupt zur Partei gemacht hat, der die FW 2008 in den Landtag führte, 2018 in die Staatsregierung. Der Dreh- und Angelpunkt, das Gesicht der Freien Wähler. Wie es jetzt weitergeht, bleibt nach wie vor unklar.

„Es wird schon was passieren am Samstag“, heißt es bei den Freien Wählern

Für diesen Samstag ist ein Treffen der Spitzen von Bundes- und Landesverband sowie Landtagsfraktion in München geplant. Da soll offenbar auch skizziert werden, wie es personell weitergehen könnte. Wie das am Wochenende genau ablaufen soll, da gehen die Darstellungen in FW-Kreisen allerdings auseinander. Die einen sagen: Angedacht sei kein hochoffizielles Treffen von Gremien, eher ein formloser Austausch, vielleicht am Rande von Eintragungen ins Kondolenzbuch im Prinz-Carl-Palais an der Staatskanzlei. Es werde sicher nicht die Tür aufgehen und verkündet werden, diese oder jene Person sei „der neue Hubert Aiwanger“. Andere glauben: Natürlich sei da die Trauer; aber hinter den Kulissen fänden längst Abstimmungen statt. „Ich denke, dass am Wochenende etwas passiert.“

„Es fehlt ein großer Mensch“: Tobias Gotthardt, bisher Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, übernimmt vorläufig die Geschäfte von Hubert Aiwanger. Foto: Sven Hoppe/dpa

Es geht erstens um das Amt des Wirtschaftsministers. Das Ressort führt eben zunächst Gotthardt. So sieht es die Geschäftsordnung der Staatsregierung vor. „Schnellstmöglich“, heiße es außerdem dort, sei die Nachfolge zu regeln, erklärt Gotthardt auf der Pressekonferenz. „Ich gehe davon aus, dass die Fraktion sich bis zum Begräbnis von Hubert Zeit nehmen wird, keine Personaldebatten zu führen.“ Nächste Woche soll es voraussichtlich einen Trauerakt geben. Danach sei dann von einer schnellen Entscheidung der Fraktion auszugehen.

Rückt Gotthardt auf? Denkbar wäre es. Er wird in Regierungskreisen als fleißig geschätzt, ist bestens eingearbeitet. Im Gespräch mit der SZ sagte Gotthardt mal, er sei „die rechte Hand von Hubert Aiwanger“. Dieser beauftragte seinen Staatssekretär vor allem damit, sich um die Wirtschaft weltweit zu kümmern. Das ergab Sinn, weil Gotthardt international erfahren ist, früher den Europa-Ausschuss im Landtag leitete. Andererseits war Aiwanger als Minister zwar permanent auf Achse im Freistaat, galt aber als wenig fernreisefreudig.

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Aber es kursieren auch andere Namen im politischen München. Zum Beispiel der von Fraktionschef Florian Streibl. Der 63-jährige Jurist, Sohn des früheren CSU-Ministerpräsidenten Max Streibl, galt in den vergangenen Jahren oft als Gegenstück zu Aiwanger, kehrte nach verbalen Fauxpas seines Parteichefs auch mal die Scherben auf. Gegenstück ja, Gegenspieler war er aber nie. Streibl verfügt über große parlamentarische Erfahrung, ist geschätzt über Parteigrenzen hinweg. Auch Digitalminister Fabian Mehring, 37, wäre ein Wechsel zum bedeutenderen Ressort zuzutrauen. Der Schwabe gilt als ambitioniert, macht aus seinem kleinen Digitalministerium, das wenig eigene Kompetenzen hat, seit 2023 viel medialen Wirbel.

In der Fraktion sind aber keine Schnellschüsse bei der Entscheidung zu erwarten, zumal sich alle Abgeordneten erst wieder kommende Woche treffen. Der politische Betrieb geht weiter, es ist normale Parlamentswoche mit Plenum, Ausschüssen und Sitzungen. Fraktionschef Streibl wirkt am Freitag am Telefon nach wie vor angefasst. Aiwangers Tod komme ihm immer noch vor „wie ein schlechter Traum“, erst langsam akzeptiere es der Verstand. „Es ist die Zeit der Trauer und des Abschieds.“

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Natürlich, sagt Streibl, müsse man sich zusammensetzen und Ergebnisse liefern. Es gehe darum, dass die Regierung stabil bleibe, auch die Bürger hätten einen Anspruch darauf zu wissen, wie es personell weitergeht. Doch es brauche noch Zeit.

Mit der Besetzung im Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder hängt auch die Frage zusammen, wer Aiwanger als stellvertretender Ministerpräsident beerbt. Die Rolle dürfte naturgemäß einem neuen Wirtschaftsminister zufallen, es ist ein zentrales Ressort. Aber im politischen München wird auch über einen anderen Namen geredet: Anna Stolz, die Kultusministerin. Der 44-Jährigen aus Unterfranken wird bei den FW, aber auch in der CSU ein guter Job attestiert. In FW-Kreisen hält man den Gedanken an eine weibliche Besetzung als Söders Vize nicht für abwegig.

Manche glauben, dass sich Digitalminister Mehring als Landesvorsitzender in Stellung bringen könnte

Und der Landesvorsitz? Die Freien Wähler sind, obwohl Aiwanger so unangefochten an der Spitze stand, keine Partei, die straff aus München geführt wird. Auch die Vorsitzenden der Bezirksverbände genießen keineswegs eine solche Rolle als Regionalfürsten wie in der CSU. Aiwangers stellvertretende Landeschefs waren unter anderem Digitalminister Mehring und Ex-Kultusminister Michael Piazolo.

Es existiert ferner ein Doppelkonstrukt, das sich aus der Geschichte speist. Nachdem in den Siebzigerjahren parteifreie Kommunalpolitiker sich zu vernetzen begannen, war der Parteistatus immer umstritten. Heute gibt es eine FW-Partei in Bayern mit gut 4500 Mitgliedern sowie darüber hinaus eine Landesvereinigung mit etwa 40 000 Mitgliedern. Aiwanger saß beiden Verbänden vor.

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Nicht wenige glauben, dass sich Fabian Mehring als Landesvorsitzender in Stellung bringen könnte. Er hatte 2025 konzeptionelle Debatten aufgeworfen. Das alleinige Konzept als „Landwirtschaftspartei mit hartem Asylkurs“ trage auf Dauer nicht. Hinter vorgehaltener Hand hört man am Freitag auch diesen Namen: Tanja Schweiger, die schwer beliebte Landrätin in Regensburg und Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger. Politisch haben Schweiger und Aiwanger immer sehr ähnlich gedacht, wer also könnte Aiwangers politisches Erbe glaubhafter verkörpern als die Mutter seiner beiden Söhne?

Schweiger als Parteichefin in Bayern, das sei absolut vorstellbar, heißt es in FW-Kreisen. Die Voraussetzung wäre natürlich, dass die 48-Jährige überhaupt Interesse hat und nach dem Schicksalsschlag die Kraft dafür findet, was zumindest eine Weile dauern dürfte. Innerhalb der Partei gibt es bereits Stimmen, die darauf drängen, die Entscheidung über den Landesvorsitz nicht zu überstürzen und bis ins neue Jahr aufzuschieben.

Und dann braucht die Partei noch einen neuen Bundeschef. In dem Amt wollte sich Aiwanger am 14. November bestätigen lassen. Nun wird der Parteitag erst einmal ins kommende Jahr verschoben. Aiwanger prägte seit 2010 als Bundesvorsitzender die Partei, deren Landesverbände ideologisch und inhaltlich sehr unterschiedlich ausgerichtet sind; konservativ wie in Bayern, aber auch klassisch liberal oder linksliberal. Aiwanger konnte durch seine überregionale Bekanntheit und seinen Erfolg diesen bunten Laden irgendwie zusammenhalten.

Schwächelnde Freie Wähler hätten Folgen für die Statik der nächsten Staatsregierung

Landes- und Bundesvorsitzender, Minister, stellvertretender Regierungschef – eine einzige Nachfolge mit ähnlicher Strahlkraft dürfte unmöglich zu finden sein. Gut denkbar, dass sich die Aufgaben künftig auf viele Schultern verteilen. „Den Hubert kopieren? Das geht sowieso nicht“, heißt es in FW-Kreisen. Manche sehen darin aber auch eine Chance: Das Bild der FW sei eben stets auf Aiwanger ausgerichtet gewesen, jetzt biete sich die Gelegenheit für mehr Breite, mehr Vielfalt. Wobei Aiwangers Markenkern, die ländliche Bevölkerung, von enormer Bedeutung für den Erfolg ist.

Schwächelnde Freie Wähler hätten Folgen für die Statik der nächsten Staatsregierung. Söders CSU, wenngleich Mitbewerber in den gleichen Milieus, hat bislang den Vorteil, einen ähnlich tickenden Koalitionspartner zu haben. Bis zur Landtagswahl vergehen noch zwei Jahre, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass der Tod Aiwangers die bayerischen Verhältnisse durcheinanderwirbelt. Schon seit der Wahl 2023 hat die Partei kontinuierlich an Zuspruch verloren, in der Regel zugunsten der AfD. Hört dieser Trend nun auf – oder verstärkt ihn Aiwangers Tod sogar? Die Freien Wähler jedenfalls hätten jetzt knapp zwei Jahre Zeit, eine neue Führungsfigur aufzubauen.