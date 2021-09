Von Andreas Glas und Johann Osel

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger soll sich erklären, es geht um seinen umstrittenen Umfragen-Tweet vom Sonntag. Nach und nach trudeln am Mittwochmorgen die Abgeordneten der Freien Wähler zur Fraktionssitzung ein. Sagen will noch keiner viel, zumindest nichts Knackiges. Das übernimmt dafür liebend gerne ein Grüppchen CSU-Abgeordneter. "Ah, Sitzung beim ehemaligen Wirtschaftsminister", spöttelt einer im Vorbeigehen. So beginnt dieser Parlamentstag, der erste wieder in Vollbesetzung: Mit Unmut über den Twitterer Aiwanger, der sich über die Tage aufgestaut hat, Groll bei der CSU wegen des Wahlergebnisses - und mit einer Rücktrittsforderung der SPD an den stellvertretenden Ministerpräsidenten, die später am Tag zur Abstimmung steht.