Auf den ersten Blick unscheinbar: Der Soldatenfriedhof in Hofkirchen.

Von Patrick Wehner

Raimund Kneidinger tritt ans Rednerpult. Hinter dem Passauer CSU-Landrat stehen dunkel gekleidete Bürgermeister aus der Gegend, ein Alt-Landrat, viele Bundeswehrvertreter, Pfarrer. Es ist ein Sonntag Mitte November. Volkstrauertag. Deutschlandweit wird der Opfer von Krieg und Terror gedacht. So auch in Hofkirchen. Wie jedes Jahr seit 1959 soll hier auf dem Soldatenfriedhof speziell auch an die Toten des Ersten und Zweiten Weltkriegs erinnert werden. Es ist ein eingespieltes Ritual mit Trommelschlägen, Deutschlandlied und Bayernhymne, vorgetragen von der örtlichen Kapelle. Vielleicht zu eingespielt.