Dauerregen und Hochwasser haben für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr in Bayern gesorgt. Die Einsätze konzentrierten sich vor allem in Schwaben und im nördlichen Oberbayern.

Feuerwehrleute errichten Barrieren an einer von der Günz überfluteten Straße in Ichenhausen, um das Wasser aus der Stadt fernzuhalten.

Aus dem Kraftwerk in Günzburg ergießen sich die Wassermassen der Donau.

Trotzdem kann ein ICE der Deutschen Bahn die Brücke noch passieren.

Die Zufahrt zur Donau allerdings ist wegen des rapide steigenden Hochwassers gesperrt. In dem schwäbischen Landkreis sind am Samstag die Pegelstände eines Jahrhunderthochwassers erreicht worden. Das teilte das zuständige Landratsamt mit. Ein hundertjährliches Hochwasser ist eine rechnerische Größe und bezeichnet ein Hochwasser, das im statistischen Mittel einmal in hundert Jahren erreicht oder überschritten wird.

Wegen des extremen Dauerregens und der Hochwasserlage hatte Landrat Hans Reichhart (CSU) bereits am Freitagabend im Landkreis Günzburg der Katastrophenfall ausgerufen.

Auch in München tritt die Isar bereits über die Ufer, hier ist am Samstagmittag die Meldestufe 1 erreicht worden. Für den frühen Abend prognostiziert der Hochwassernachrichtendienst bereits die Stufe 2, damit würde der Pegel des Flusses auf mehr als drei Meter steigen.

Die Feuerwehr ist seit der Nacht im Dauereinsatz, Straßen und Keller sind in der Landeshauptstadt überflutet.

Vielerorts führen auch kleine Gewässer derzeit viel mehr Wasser, als die Flussbetten halten können. In Kirchhaslach im Unterallgäu hat der sonst so kleine Haselbach diesen Spielplatz komplett unter Wasser gesetzt.

In Lauingen im Landkreis Dillingen ist die Donau über die Ufer getreten. Wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag mitteilte, musste die Polizei im nördlichen Schwaben seit Freitagabend rund 50 Mal wegen des Hochwassers ausrücken. Im südwestlichen Schwaben habe es ebenfalls „jede Menge“ Einsätze gegeben, eine konkrete Zahl konnte der Sprecher nicht nennen. Ein Großteil der Anrufe, etwa wegen überfluteter Keller, sei an die Einsatzkräfte der Feuerwehr weitergegeben worden.

Aus der meist ruhigen Donau ist in Lauingen ein reißender Fluss geworden. Mancher Fußgänger betrachtet das Schauspiel aus sicherer Entfernung und mit wetterfester Kleidung.