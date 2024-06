Hochwasser:Die selbstgemachte Katastrophe

Von Christian Sebald

Mit dem Abklingen der Regenfälle hat sich die Lage in den Hochwassergebieten in Bayern weiter entspannt, nach mehr als eineinhalb Wochen nähert sie sich dem Ende. „Spätestens am Donnerstag werden die letzten Donaupegel die Meldestufen verlassen“, teilte der Hochwassernachrichtendienst (HND) des Freistaats am Mittwoch mit. Die Aufräumarbeiten in den heimgesuchten Orten dauern allerdings an. Inzwischen sind sogar einige Müllverbrennungsanlagen überlastet. So bittet die Ingolstädter Anlage im Internet darum, von allen „nicht dringlichen Privatanlieferungen abzusehen“, damit die Kapazitäten für Sperrmüll und andere Abfälle der Hochwasseropfer frei gehalten werden können.