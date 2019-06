26. Juni 2019, 15:12 Uhr Bayern Schulfrei, Blow-ups, Stau - was Sie zur Hitze wissen sollten

Meteorologen erwarten Temperaturen von bis zu 39 Grad in Bayern und warnen vor den Auswirkungen. Die aktuelle Lage im Überblick.

Der Mittwoch könnte in Bayern der bislang heißeste Tag des Jahres werden. Meteorologen erwarten Temperaturen von bis zu 39 Grad und warnen vor den Auswirkungen. Auf der Autobahn 8 verteilten Helfer am Dienstagabend 1700 Liter Getränke - dort hatte sich ein kilometerlanger Stau entwickelt. Und auch die kommenden Tage sollen wieder sehr heiß werden. Ein Überblick.

Die Wetterlage am Mittwoch

Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke sowie eine Höchsttemperatur von 39 Grad im Main-Donau-Gebiet und rund um Regensburg. Auch im übrigen Freistaat dürften am Mittwoch die Anzeigen auf den Thermometern steigen - so etwa auf 38 Grad in Würzburg und 35 Grad im Allgäu. In München erwartet der DWD Temperaturen von bis zu 36 Grad.

Grund für die Hitze sind laut DWD warme Südwinde aus Nordafrika in Verbindung mit einer Hochdrucklage. "Die Sonne kann ungehindert scheinen", sagt ein Experte. Besonders hoch sei daher die UV-Strahlung. Der Wetterdienst empfiehlt, zwischen 11 und 15 Uhr im Haus zu bleiben und nicht ohne Sonnenschutz ins Freie zu gehen. Besonders im Südwesten Bayerns seien die UV-Werte ungewöhnlich hoch.

In Nordbayern ist wiederum das Risiko groß, dass Waldbrände ausbrechen. Hier erreicht der Waldbrand-Gefahrenindex des Wetterdienstes die vierte von fünf Stufen, vereinzelt sogar die höchste.

Ein Firmenlauf als Gesundheitsrisiko

An diesem Mittwochabend soll in Würzburg eigentlich der Firmenlauf "Wue2Run" stattfinden. Nun stehen die Veranstalter vor einem Dilemma, wie sie im Internet schreiben: Sport bei dieser Hintze könne gesundheitsschädlich sein, "andererseits möchten angemeldete Teilnehmer die Strecke absolvieren". Daher wurde nun ein Kompromiss gefunden: Der Start wird nach hinten verschoben, von ursprünglich 19.30 Uhr auf bis zu 21 Uhr. "Freiwillige Teilnahme auf eigene Gefahr ohne Wettkampfcharakter" - das betonen die Veranstalter. Und wenn es dann immer noch zu heiß sein sollte, wollen sie den Lauf komplett absagen.

Keine Regeln für Hitzefrei in Bayern

Eine simple Vorgabe, welche Maximaltemperatur in den Schulen nicht überschritten werden darf, gibt es nicht. Ob es Hitzefrei gibt, hängt laut Kultusministerium vom jeweiligen Schulleiter ab. Er entscheidet, ob er Stunden ausfallen lässt, den Unterricht in kühlere Klassenzimmer verlegt oder die Schulstunden insgesamt verkürzt. Kein Hitzefrei gibt es bei Prüfungen - das betrifft vor allem die Mittel- und die Realschüler, die derzeit ihre Abschlussprüfungen schreiben.

Für Arbeitnehmer gilt: Auch hier schreibt kein Gesetz eine Höchsttemperatur fest, die Arbeitspflicht gilt grundsätzlich. Dennoch seien die Betriebe bemüht, dass die Temperatur etwa in Arbeits- und Aufenthaltsräumen nicht mehr als 26 Grad betrage, teilt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit. Die Unternehmen sind gesetzlich aber dazu verpflichtet, die Hitze durch einen Sonnenschutz so zu mildern, dass die Gesundheit der Mitarbeiter nicht gefährdet wird. Das kann ganz unterschiedlich aussehen - sie können etwa Bekleidungsregeln lockern oder Getränke bereitstellen.

Langer Stau auf der A8 bei Hitze

Ein Lkw-Unfall hat auf der Autobahn 8 zwischen München und Augsburg am Dienstagabend einen mehr als 20 Kilometer langen Stau nach sich gezogen - und das bei Temperaturen von etwa 30 Grad. Helfer verteilten Getränke, zwei Frauen kollabierten wegen der Temperaturen, eine wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) sagte. Eine Schwangere habe kurz vor der Entbindung gestanden und sei von der Autobahn direkt zur Geburt in eine Klinik gefahren worden. Mehr als 100 Helfer von BRK und Technischem Hilfswerk verteilten etwa 1700 Liter Wasser und Eistee. Bei Odelzhausen im Landkreis Dachau war ein Lastwagen auf den Anhänger eines anderen Gespanns geprallt, wie ein Polizeisprecher sagte. Durch die Wucht stürzte ein Lkw um, der andere geriet in Brand. Die Autobahn wurde zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung München wurde am späten Nachmittag wieder freigegeben, die Gegenrichtung erst um Mitternacht.

Keine Gefahr durch Blow-ups? Die Autobahnen sind angeblich sicher

Gefährliche Aufwölbungen auf den Straßen - sogenannte Blow-ups - sind auf Bayerns Autobahnen kein Thema mehr. Während in mehreren Bundesländern derzeit wegen der Hitzeschäden Tempolimits und Warnungen ausgesprochen werden, bleiben die Autobahndirektionen Nord und Süd im Freistaat gelassen. "Wir haben mittlerweile alle gefährdeten Strecken entsprechend saniert. Das ist der zweite Sommer, in dem wir auf den Straßen in Südbayern keine Blow-ups mehr zu befürchten haben", sagt ein Sprecher der Autobahndirektion Südbayern.

Blow-ups entstehen, wenn sich bei Hitze auf älteren Fahrbahnen einzelne Betonplatten aufwölben oder übereinander schieben. "Um diesen Effekt zu verhindern, haben wir nach und nach die betroffenen Autobahnen alle 400 Meter aufgeschnitten und eine sogenannte Dehnfuge eingefügt", erläutert der Sprecher. Bearbeitet wurden dabei in Südbayern mehrere hundert Kilometer Autobahnstrecke - unter anderem Abschnitte der A3, der A92 und der A93.

So geht's weiter

In der Nacht zum Donnerstag sollen die Temperaturen laut Wetterdienst bei 18 bis 25 Grad liegen. Am Donnerstag wird es etwas kühler, die Temperaturen sinken auf 28 bis 33 Grad. Gewitter und Hagel sind in den Alpen vereinzelt zu erwarten. "Die Hitze bleibt stabil", prognostiziert ein Meteorologe des DWD.

Blauen Himmel und Sonnenschein soll es auch am Freitag geben. In Oberfranken 25 Grad, in Schwaben und Oberbayern 28 Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es sich im Freistaat auf 11 bis 16 Grad ab, bevor es am Wochenende wieder heißer wird.