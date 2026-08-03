Wenn das Wasser kommt in Bad Bayersoien, dann staubt es erst einmal richtig. Der Tanklaster wendet auf dem buchstäblich staubtrockenen Schotterparkplatz am Soier See, dann rangiert er rückwärts an das Pumpenhäuschen heran. „Nur für Lebensmittel“ steht auf dem blanken Tank. Normalerweise holt der Lastwagen Milch ab von den Bauernhöfen im vermeintlich immergrünen Alpenvorland. Aber hier und jetzt liefert der Laster das Lebensmittel schlechthin – so ursprünglich, dass die Astronomen in den Atmosphären ferner Planeten danach Ausschau halten, weil es Voraussetzung für alles Leben auf der Erde ist.