Von Hans Kratzer, Pfaffenhofen

In der Regel werden Schätze nur durch Zufall entdeckt. So erging es auch dem Pfaffenhofener Geschäftsmann Hans Hipp. Nachdem er vor fünf Jahren sein Elternhaus, das als Konditorei, Café und Wachszieherei in einer 400-jährigen Tradition steht, an seinen Sohn Dominik übergeben hatte, fand er endlich Zeit, sich die auf dem Dachboden verstauten Kisten und Schachteln näher anzuschauen. Neben den alten Arbeitsgeräten aus der Lebzelterei und aus der Wachszieherei fand er dort Aufzeichnungen, Briefe sowie Geschäfts- und Tagebücher. Wie sich schnell herausstellte, war das eine geradezu unglaubliche Hinterlassenschaft von Hipps Großvater Joseph Hipp. Die Papiere decken nämlich lückenlos den Zeitraum von der Geschäftsübernahme der Großeltern am 11. August 1897 bis zum Auszug der Kinder-Zwieback-Produktion im Jahr 1932 ab.