Von Lisa Schnell

Timo Ranzenberger hat es gerissen, als er von den Vorwürfen gegen den Pfarrer von Hauzenberg in der Zeitung las. Alkoholexzesse, Ausflüge mit einzelnen Jugendlichen, sexualisierte Trinkspiele. So ähnlich sei das bei ihm auch losgegangen, sagt er am Telefon, bis er dann in den Neunzigerjahren von einem Kirchenmann im saarländischen Freisen sexuell missbraucht worden sei. Ob das im Fall Hauzenberg passiert wäre, weiß natürlich niemand, Ranzenberger will das auch gar nicht unterstellen. Aber er will, dass die Kirche ihre Regeln, die sie sich selbst gegeben hat, um sexuellen Missbrauch zu verhindern, ernst nimmt. Und deshalb hat er Anzeige erstattet gegen den Bischof von Passau, Stefan Oster. Denn Oster hat zwar reagiert auf die Vorwürfe gegen den Pfarrer von Hauzenberg, Alexander Aulinger. Am 20. März berief er ihn ab und gab bekannt, die Vorwürfe in Rom gemeldet zu haben. Ranzenberger aber möchte nun, dass eine Frage geklärt wird: Hätte Oster früher tätig werden müssen?