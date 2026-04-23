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MeinungSchlechter Stil der CSUWer Fragen stellt, wird niedergemacht

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Kommentar von Johann Osel

Lesezeit: 2 Min.

Bayerns Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze musste sich in der Haushaltsdebatte von Staatskanzleichef Florian Herrmann schwach anreden lassen.
Bayerns Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze musste sich in der Haushaltsdebatte von Staatskanzleichef Florian Herrmann schwach anreden lassen. Foto: Malin Wunderlich/dpa

Die Staatsregierung hat den bayerischen Haushalt nach ihren Vorstellungen durchgeboxt. Das ist legitim. Aber muss man wirklich jeden konstruktiven Gegenvorschlag als Hirngespinst abtun?

Das Prinzip ist schon klar: Die Mehrheit zählt am Ende. Ober sticht Unter, auf gut Bairisch. Und zwar, wenn ein Parlament sein „Königsrecht“ wahrnimmt und den Haushalt beschließt: wie nun der bayerische Landtag den Doppeletat in Höhe von gut 168 Milliarden Euro, ohne neue Schulden. Dann gehen die Änderungsanträge der Regierungsfraktionen glatt durch. Und Hunderte Vorschläge der Opposition sind nur ein Fall fürs Archiv.

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