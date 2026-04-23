Das Prinzip ist schon klar: Die Mehrheit zählt am Ende. Ober sticht Unter, auf gut Bairisch. Und zwar, wenn ein Parlament sein „Königsrecht“ wahrnimmt und den Haushalt beschließt: wie nun der bayerische Landtag den Doppeletat in Höhe von gut 168 Milliarden Euro, ohne neue Schulden. Dann gehen die Änderungsanträge der Regierungsfraktionen glatt durch. Und Hunderte Vorschläge der Opposition sind nur ein Fall fürs Archiv.