Der Prozess gegen den Angeklagten Sebastian T., der die Studentin Hanna W. getötet haben soll, geht mit den Plädoyers in die Schlussphase.

Sebastian T. soll eine 23-jährige Medizinstudentin in Aschau getötet haben - "ohne jeden Zweifel", wie der Ankläger sagt. T.s Anwältin überrascht mit einem kurzen Plädoyer. Für Unruhe sorgt eine Amokdrohung.

Von Johann Osel, Traunstein

Es ist keine Regung zu sehen bei Sebastian T., als der Staatsanwalt das geforderte Strafmaß verkündet. Der Angeklagte scheint ins Leere zu blicken, die Hände vorne an der Bank gefaltet. Am Landgericht Traunstein werden am Freitag die Plädoyers im Mordfall Hanna W. vorgetragen. Neun Jahre und sechs Monate verlangt Staatsanwalt Wolfgang Fiedler nach gut einer Stunde Ausführungen; unter Jugendstrafrecht wegen verzögerter Reife.