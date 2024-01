Von Benedikt Warmbrunn, Traunstein

Am 18. November 2022 geht Sebastian T. seine für lange Zeit letzten Schritte als freier Mann, wenige Meter nur. In Rosenheim läuft er von seinem Lehrbetrieb zum Auto, beobachtet von zwei Polizeibeamten, es ist 13.05 Uhr, so protokollieren es die beiden. Sebastian T. fährt durch den Rosenheimer Stadtteil Happing, weiter über die B 15, biegt ein auf die A 93 Richtung Kiefersfelden. Dabei fährt er überdurchschnittlich schnell, so schnell, dass die beiden Polizisten zwischendurch Schwierigkeiten haben, ihm zu folgen, ohne dass er sie bemerken könnte. Auf der Autobahn bekommen die beiden dann die Nachricht, dass der Haftbefehl eingegangen ist. Kurz vor der Ausfahrt Oberaudorf halten sie ihn an, es ist 13.31 Uhr. Er werde festgenommen, weil er eines Tötungsdelikts verdächtigt werde, sagen ihm die Beamten. Sie belehren ihn, dass er nichts sagen müsse, dass er sich einen Anwalt nehmen dürfe.