Politik in Bayern:Wem gehört das Handwerk?

Von Johann Osel

Eigentlich sollte es um das Handwerk gehen an diesem Tag. Darum, was die Betriebe in Bayern an politischer Unterstützung brauchen – gegen Fachkräftemangel, Bürokratie oder Konjunkturflaute. Es mündete aber prompt in der Frage: Wer darf sich überhaupt erdreisten, über das Handwerk zu sprechen?