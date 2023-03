Die Schüler der 2a an der Uhlandschule in Nürnberg haben schon die dritte neue Klassenleitung in zwei Jahren - und jetzt teilen sich zwei Lehrerinnen die Stelle. Auch anderswo fallen gerade viele Pädagogen aus. Warum gerade die Kleinsten so dringend eine feste Bezugsperson brauchen.

Von Nina von Hardenberg, Nürnberg

Dass Lehrer in Bayern irgendwie kostbar und selten geworden sind, hat die Klasse 2a der Uhland Grundschule in Nürnberg früh gelernt. Nach den Winterferien warteten die Schüler aufgeregt vor ihrem Klassenzimmer. Angekündigt war ihre dritte Klassenlehrerin innerhalb von zwei Jahren. Die erste war krank geworden, die zweite zum Halbjahr in Rente gegangen. Es kam: niemand. Denn auch die neue Lehrerin hatte sich krank gemeldet. So erzählen es Eltern mehrerer Schüler übereinstimmend. Für viele von ihnen war das ein Lehrerausfall zu viel, zumal chaotische Wochen folgen.

Denn das Schulamt bestimmte zwar schnell eine andere, neue Klassenleitung. Jetzt sollten sich zwei Lehrerinnen die Klasse teilen. Doch eine der beiden war gleich wieder zwei Wochen krank. Die Kinder wurden auf andere Klassen verteilt oder bekamen Vertretungslehrer. Sport fiel mehrmals aus, da nur Lehrer mit Sport-Erlaubnis dieses Fach unterrichten dürfen. Erst nach drei Wochen startete die Klasse mit den zwei neuen Lehrerinnen in den normalen Unterricht.

Aus Sicht der Kinder habe der Lehrermangel immerhin einen Vorteil, scherzt ein Vater: Es habe keine Hausaufgaben mehr gegeben. Das einst akribisch geführte Hausaufgabenheft sei in diesen Wochen fast immer leer gewesen, bestätigt eine Mutter. Ihr ist der Humor längst vergangen. Ihr Sohn sei unterfordert, andere hätten aber bereits den Anschluss verloren. Eine andere Mutter erzählt von Wutausbrüchen ihrer Tochter. Das Mädchen, das eigentlich gerne lernt, will nicht mehr zur Schule gehen. Die Mutter ist selbst Therapeutin, sie weiß, was der Lehrermangel für die Schüler bedeutet: Ihnen fehlt eine Bezugs-und Bindungsperson. Ohne die fühlen sich gerade Grundschulkinder in der Schule weder sicher noch zugehörig. Ohne feste Lehrerin fehlt also die Grundbedingungen dafür, dass Kinder gut lernen können.

Wie groß aber ist der Mangel tatsächlich? Darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Der Bayerische Lehrerverband (BLLV) schlägt bereits Alarm: Zehn Prozent der Lehrerstellen an bayerischen Schulen seien derzeit nicht besetzt, warnte er und verweist auf eine von ihm mitbeauftragte Umfrage. Auch die Bildungsexpertin und SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr hört viele solche Berichte: Schulen, die mit weniger Lehrern und gleichzeitig durch die Flüchtlingskrise mit mehr Schülern zu kämpfen haben. Den Bayerischen Elternverband erreichen ebenfalls Klagen über stunden- oder tageweisen Unterrichtsausfall. Sie kämen vor allem von Dritt- und Viertklasseltern, die den gewünschten Übertritt ihrer Kinder gefährdet sehen. Wie groß die Not wirklich ist, kann der Verband nicht quantifizieren.

Die Staatsregierung sieht die Situation naturgemäß weit weniger dramatisch. "Geradezu bizarr" sei die Berechnung, die der Lehrerverband zum Lehrermangel angestellt habe, heißt es aus dem Kultusministerium. Die Studie beruhe auf einer deutschlandweiten Umfrage mit einer sehr kleinen Stichprobe für Bayern. Kultusminister Michael Piazolo (FW) gibt sich selbstbewusst: "In den vergangenen Jahren haben wir in Bayern eine Vielzahl von Maßnahmen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung auf den Weg gebracht, die auch greifen", sagt er und verweist auf den Reservepool "mit größtenteils bestens qualifiziertem Personal", das kurz- und langfristige Krankheitsfälle auffangen kann.

Auf diesen Reservepool, die sogenannten mobile Reserve, verweist auch das Staatliche Schulamt Nürnberg im Fall der Uhlandschule. Von Lehrermangel in der 2a will der Fachlicher Leiter, Thomas Reichert, wegen dieser Reserve nichts wissen: "Solche ungünstigen Konstellationen hatten wir leider immer schon mal", sagt er. Aber es sei ja dem Amt gelungen, immer wieder neue Lehrer aus der Reserve zu schicken. Andererseits gibt auch Reichert zu, dass es für eine erste Klasse, die eine Lehrerin verliert, bessere Lösung gäbe als eine Lehrerin, die alsbald in Rente geht. "Klar ist, dass im Sinne der Kontinuität eine ganzjährige Lehrkraft vorzuziehen gewesen wäre", sagt er. Dies sei aber zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen, da alle Grundschullehrkräfte der mobilen Reserve im Einsatz waren. Alle im Einsatz? Als Lehrermangel will Reichert also diesen speziellen Fall in der 2a nicht bezeichnen. Den Lehrermangel in Nürnberg aber sieht er sehr wohl.

"Der Lehrermangel wird uns noch die nächsten Jahre begleiten", bestätigt er. Und er zeige sich an verschiedener Stelle: Sowohl der Förderunterricht an den Grundschulen als auch die mobile Reserve mussten wegen Personalmangels reduziert werden, weil viele Lehrkräfte gleich zu Anfang des Schuljahres gebraucht wurden. Lehrer wurden auch für den Unterricht der ukrainischen Flüchtlinge abgestellt. Insgesamt 696 ukrainische Schüler werden in Nürnberg in 41 Brückenklassen unterrichtet. Derzeit fielen zudem viele Lehrer wegen der im Frühjahr typischen Krankheitswelle aus. Auch sind wegen Corona noch immer zahlreiche Lehrerinnen ab Tag eins ihrer Schwangerschaft krankgeschrieben. In der Stadt Nürnberg mit ihren 27 000 Schülern an 84 Schulen fehlen allein deshalb 65 Lehrkräfte.

Es wundert also nicht, wenn die Personaldecke dünn ist in Nürnberg und anderswo. Auch in diesen letzten Wintertagen werden Lehrer noch überall in Bayern krank. Wo sie länger wegbleiben, werden die Schulen Vertretungsmodelle basteln müssen. Die gute Nachricht aus der Wissenschaft: Die Schüler können das verkraften, selbst im Grundschulalter.

Entscheidend sei allerdings, wie dieser Prozess begleitet werde, sagt Fabienne Becker-Stoll, Direktorin des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP) in München. Ein Lehrerwechsel sei ein Beziehungsabbruch, der erst mal alle verunsichere. Eltern bräuchten deshalb möglichst viel Information, also E-Mails, Elternabende und Lehrer oder Schulleiter, die für sie erreichbar seinen. Die Schüler bräuchten klare, vorhersehbare Strukturen, um sich kompetent zu fühlen. In einer Klasse mit zwei Lehrern, wie jetzt der 2a in Nürnberg, müssten sich die Pädagogen sehr eng abstimmen. Becker-Stoll empfiehlt etwa ein gemeinsames Morgenritual, das beide Lehrer gleich machen. Die Expertin weiß: Für Kinder sind solche vorhersehbaren Ereignisse wichtig. Sie geben ihnen Sicherheit und Vertrauen: "Erst dann können Kinder sich auf das Lernen einlassen."