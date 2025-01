Ihre Grünen, sagt Katharina Schulze, wollen nicht nur über die Wirtschaft reden, sondern auch mit ihr – darüber, was Unternehmen brauchen an Rahmenbedingungen und was man als Politik sozusagen lieber lassen sollte. Die Fraktionschefin erklärt das zwischen kolossalen Lastwagen, auf dem Schild vor einem der Monstren steht: „für die harten Jobs“. Die Fraktion ist am Freitag nach Karlsfeld bei Dachau zu MAN Truck & Bus gefahren, zum Abschluss ihrer zweitägigen Winterklausur. Thema: eben die Wirtschaft, Industrie wie hier am Standort, aber auch Mittelstand. Bei MAN spüren sie die „Kaufzurückhaltung“ am derzeitigen Mark und den Druck aus China, wie Konzernvertreter berichten, aber stecken zugleich mittendrin in der Transformation. Vergangenes Jahr sind hier die ersten Elektro-Lkw vom Band gelaufen.

„Mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben“, erklärt Schulze, da solle die Reise hingehen. Nebenbei kämpfen die Grünen damit gegen das Bild, das die CSU den Leuten nahezu täglich auf allen Kanälen einzutrichtern versucht – dass der Öko-Partei das Thema Wirtschaft quasi egal sei. Und sie zeigen konkret, dass man als Grüne sehr wohl Dinge anders zu transportieren gedenkt als nur mit dem Lastenfahrrad. Ein Evergreen der Anti-Grünen-Rhetorik.

Das Image, das die Konkurrenz permanent pinselt, zu drehen, ist wohl: ein harter Job. Um mal in der Szenerie bei MAN zu bleiben. Erst recht im aufziehenden Bundestagswahlkampf, der nach Stand der Dinge ein Wirtschaftswahlkampf werden dürfte. In Umfragen wird die Konjunktur von den Bürgerinnen und Bürgern als Problem Nummer eins genannt, sogar noch vor der Migration.

An Tag eins der Klausur steht erst mal eine Diagnose. Die Fraktion hat eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, wie die Menschen in Bayern auf die aktuelle Wirtschaft blicken. Ergebnis: besser als gedacht. Trotz der ständigen Negativnachrichten schätzen 58 Prozent der Befragten die Lage im Freistaat positiv ein. 87 Prozent finden demnach, dass Bayern mehr Ausgaben für Bildung brauche, um sein wirtschaftliches Niveau zu halten. Ebenfalls bei vielen Befragten hoch im Kurs: mehr Förderung von Innovationen sowie Pragmatismus bei der Integration in den Arbeitsmarkt.

Es sei Krise, klar, sagt Schulze. Aber nur mit Zuversicht, wie sie die Befragung andeutet, sei etwas zu verbessern. Die Menschen wollten kein „dauerhaftes Schlechtreden à la Markus Söder.“ Die Krise habe auch „nicht gestern begonnen“, sondern schon 2019, wie der Ökonom Clemens Fuest vom ifo-Institut den Abgeordneten am Donnerstag bestätigt habe. Dass Söder die Schuld allein bei der Ampel suche, so Schulze, sei nicht nur ein Verschieben der Verantwortung, sondern auch „intellektuell beleidigend“. Zumal die Union mit „Rezepten der Neunziger“ aufwarte, etwa mit dem „toten Pferd Atomkraft“.

Es vergeht ja kaum ein Tag, an dem Söder nicht vom grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck als schlechtestem Wirtschaftsminister in der Geschichte der Bundesrepublik spricht. Dagegen wehrt sich auch Grünen-Bundeschefin Franziska Brantner am Donnerstag im Landtag. Die Ampel habe das Land aus der Abhängigkeit von russischem Gas „herausgekämpft“, es sei kein Licht ausgegangen, niemand habe gefroren. „Das hat gezeigt, was Deutschland an Tempo aufbringen kann, wenn man politisch will.“

SZ Bayern auf Whatsapp : Nachrichten aus der Bayern-Redaktion – jetzt auf Whatsapp abonnieren Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden: Das Bayern-Team der SZ ist im gesamten Freistaat für Sie unterwegs. Hier entlang, wenn Sie Geschichten, News und Hintergründen direkt aufs Handy bekommen möchten.

Ein Schwerpunkt beim MAN-Besuch sind die Fachkräfte von morgen. Gerade bei einem Großausbilder wie dem Konzern weiß man: Das Qualitätsniveau der Schulabgänger sinkt, Nachhilfe in der Lehre ist nötig. Die Abgeordneten besichtigen die Lehrwerkstatt, sprechen mit Azubis. Schulze klebt probeweise eine Folie in der Lackiererei auf, etwas schief, schaut Mechatronikern über die Schulter und in die Motorhaube, bestaunt Roboterarme in der Automatisierungstechnik. Das Bildungssystem müsse reformiert werden, mehr Investitionen und mehr Lehrkräfte, fordert sie. Sozial- und Bildungspolitik seien übrigens „kein nice to have, sondern knallharte Wirtschaftspolitik“.

Bessere Bildung findet sich auch in einem Klausurpapier, in dem die Grünen politische Ideen zur Sicherung des Standorts Bayern skizzieren. Ferner etwa der Dauerbrenner Bürokratieabbau oder ein Potenzial-Check für alle arbeitsfähigen Flüchtlinge beim ersten behördlichen Kontakt in den Großunterkünften. Nach diesem „Speed-Dating“ könne man leichter in Jobs, Lehre oder Praktika vermitteln. Dazu drängen die Grünen darauf, erneuerbare Energien „weiter und so rasch wie möglich“ auszubauen. Zu den verlässlichen Rahmenbedingungen gehöre zudem ein Bekenntnis zum Klimaziel im Jahr 2040.

Dass sich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei der Klausur seiner Freien Wähler offenbar damit verplappert hat, die Staatsregierung habe das selbst beschlossene Ziel intern längst kassiert, ist an allen Ecken Gesprächsstoff; mit Blick auf Klimaschutz wie Demokratie. Die „Chaostruppe um Markus Söder und Hubert Aiwanger“, echauffiert sich Schulze, betreibe eine „gefühlte Geheimgesetzgebung“. Am Gesetzgeber Landtag vorbei.