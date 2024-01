Von Johann Osel

Die bayerischen Grünen stehen vor einem Parteitag mit Kampfkandidaturen an der Spitze, beide Landesvorsitzenden werden es mit Herausforderern zu tun haben. Eva Lettenbauer und Thomas von Sarnowski hatten bereits vor Weihnachten bekundet, sich Ende Januar in Lindau erneut um ihre Ämter zu bewerben. Nachdem zunächst die frühere Landtagsabgeordnete Gisela Sengl mitgeteilt hatte, gegen Lettenbauer anzutreten, gibt es nun auch Konkurrenz für Sarnowski: Ludwig Sporrer aus dem Ortsverband München-Giesing. Er bestätigte am Mittwoch der SZ seine Ambitionen, er wollte die Bewerbung zeitnah offiziell einreichen. Trotz fehlender landespolitischer Bekanntheit ist in Parteikreisen von einem "veritablen Herausforderer" die Rede.