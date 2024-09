In Bayern gelten die nun für ganz Deutschland anlaufenden Grenzkontrollen schon lange. Fast 5000 Menschen wiesen die Beamten allein im ersten Halbjahr 2024 an der Grenze zu Österreich und Tschechien ab – was auch Kritik auf sich zieht.

Von Nina von Hardenberg, Matthias Köpf

Die Bundespolizei kontrolliert seit diesem Montag an den deutschen Grenzen wieder schärfer die Pässe. Was im Westen und Norden des Landes ungewohnt sein mag, ist in Bayern längst Routine. An den Übergängen zu Österreich gehen Grenzbeamte bereits seit 2015 durch die Züge oder winken an der Grenze Autos raus. Im Oktober 2023 führte Innenministerin Nancy Faeser die Kontrollen auch an der Grenze zu Polen, Tschechien und der Schweiz ein. Bayern hatte dies seit Langem gefordert. Die Wirksamkeit der Kontrollen habe sich rasch bestätigt, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung im Dezember 2023.