Detailansicht öffnen (Foto: Davor Knappmeyer/dpa)

Über Teilen Bayerns sind am späten Sonntagnachmittag zum Teil schwere Gewitter niedergegangen. Besonders betroffen war unter anderem das Allgäu. In Immenstadt war die Feuerwehr wegen zahlreicher umgestürzter Bäume im Einsatz.

Detailansicht öffnen (Foto: Lisa Willert/dpa)

Im Landkreis Lindau am Bodensee sah es mancherorts aus, als habe es geschneit: Straßen und Plätze lagen unter einer dicken weißen Hagelschicht.

Detailansicht öffnen (Foto: Davor Knappmeyer/dpa)

Zum Teil schwere Gewitter meldeten die Meteorologen auch auf einer Nord-Süd-Linie etwa zwischen Regensburg und Rosenheim. Für zahlreiche Landkreise in Oberbayern, Niederbayern und in der Oberpfalz hat die Deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen herausgegeben, die auch am Abend noch aufrechterhalten werden. Im Regierungsbezirk Schwaben sind die Gewitter größtenteils abgezogen. Auch in Franken ist die Lage am Abend etwas entspannter.

In München, wo am Abend im Olympiastadion die Rolling Stones auftreten sollen, wurde wegen des schlechten Wetters der Einlass verschoben, von 17 auf 18 Uhr. Das Konzert selbst soll gegen 20.45 Uhr beginnen.