Mit welchem Eintrag soll man ein großes historisches Lexikon eröffnen? Irgendwas mit „A“ vielleicht? Agilolfinger? Dem Historiker Johannes Merz wurde vor inzwischen 20 Jahren die Ehre zuteil, bei „F“ anzufangen: Freistaat Bayern . So lautete der erste Eintrag, als im Frühjahr 2006 das Historische Lexikon Bayerns (HLB) das Licht der digitalen Welt erblickte. Darin erfährt man unter anderem, dass „Freistaat“ ursprünglich die Freiheit vom römisch-deutschen Reich bedeutet habe, später als deutsche Entsprechung von Republik das Gegenteil der Monarchie.

In gewisser Weise ist der Artikel von Merz inzwischen selbst Geschichte geworden, markiert er doch den Anfang eines ehrgeizigen Projekts, das mittlerweile mehr als 2,5 Millionen Nutzer im Jahr zählt. Man kann darin ein großes Geschenk an alle historisch interessierten Menschen im Freistaat und auf der ganzen Welt sehen. Immerhin 15 Prozent der User sitzen im Ausland, ein Grund dafür, warum seit einigen Jahren Einträge auch ins Englische übersetzt werden.

Ferdinand Kramer, Vorsitzender der Kommission für bayerische Landesgeschichte an der Akademie der Wissenschaften, war als wissenschaftlicher Leiter an der Entstehung des Lexikons vor 20 Jahren maßgeblich beteiligt. „Für den Freistaat ist es wichtig, dass er auch in der neuen digitalen Welt als Kulturstaat sichtbar bleibt“, sagt Kramer. „Das war eines der Motive, die uns gemeinsam mit der Bayerischen Staatsbibliothek geleitet haben.“

An Handbüchern zur Geschichte Bayerns herrscht kein Mangel, beispielhaft seien nur die Standardwerke von Karl Bosl, Andreas Kraus oder Max Spindler genannt. Was jedoch bis 2006 fehlte, das war ein Lexikon: B wie „Beisetzung Kurt Eisners, München, 26. Februar 1919“. Der Beitrag zählt zum Epochenmodul „Weimarer Republik“, das 2006 mit insgesamt 120 Einträgen den Anfang machte. Inzwischen sind die Weimarer Jahre von 1918 bis 1933 auf 728 Artikel angewachsen, die immer wieder fortgeschrieben und dem Stand der Wissenschaft angepasst werden.

Der Trauerzug für Kurt Eisner am Sendlingertorplatz in München - auch ein Thema für das Historische Lexikon Bayerns. Foto: Scherl

Und für alle, die es ganz genau wissen wollen: Die Beerdigung Eisners ist zum vorerst letzten Mal am 5. Mai 2026 um 8.30 Uhr bearbeitet worden. Mehr Transparenz geht nicht. Das HLB war von Anfang an als reines Online-Lexikon konzipiert – zur Entstehungszeit in den Nullerjahren ein geradezu visionäres Vorhaben. Heute bildet das die Basis für seinen Erfolg, erst recht, seit es 2015 smartphonetauglich überarbeitet wurde.

Nun kann man sich die Frage stellen, warum sich der Freistaat Bayern ein eigenes Geschichtslexikon samt Redaktion leistet, wo doch auch Google und Wikipedia auf scheinbar jede Frage Antworten parat haben. Für einen Historiker wie Kramer gelten jedoch andere Maßstäbe, und zwar die des Wissenschaftlers. Diese haben sich auch im Internetzeitalter mit seiner Überdosis an Informationen nicht geändert. Ein bisschen googeln oder prompten kommt in der Fachgemeinde eher schlecht an.

Es war von Anfang an wichtig, sehr hohe Qualitätsstandards zu halten. Ferdinand Kramer, Vorsitzender der Kommission für bayerische Landesgeschichte

„Es war von Anfang an wichtig, sehr hohe Qualitätsstandards zu halten und einen Ort zu schaffen, an dem geprüftes Wissen vorhanden ist“, erläutert Kramer. Die Autorinnen und Autoren des HLB sind deshalb fast ausnahmslos Wissenschaftler. Was sie schreiben, wird vor der Veröffentlichung einer aufwendigen Prüfung unterzogen. Diese ist ebenso oldschool wie die Themenfindung: Die Stichwörter ergeben sich häufig aus den Registereinträgen der Standardwerke zur bayerischen Geschichtsschreibung.

Eine historische Darstellung des Bauernkriegs von 1525 im Hochstift Eichstätt. Foto: Sebastian Beck

Auf diese Weise sind inzwischen 1510 Einträge mit allerlei Querverweisen zusammengekommen, die sich in zehn Epochen von der Vorgeschichte bis hin zur Gegenwart gliedern. Führend ist nach wie vor die Weimarer Republik; neu hinzugekommen ist 2026 die Frühe Neuzeit von Anfang des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts mit 389 Texten. Auch hier reicht die Themenvielfalt von einer umfangreichen Darstellung der bayerischen Bauernkriege bis hin zur Hexenverfolgung samt Auflistung aller bekannter Hinrichtungen – alleine in Zeil am Main waren es 445.

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Im Jahr 2016 leistete sich das HLB aus Anlass seines zehnjährigen Bestehens den Luxus und legte eine Druckversion des bis dahin gesammelten Wissens auf: Die 19 Bände füllten bereits zu diesem Zeitpunkt geschätzt einen Regalmeter, inzwischen aber ist das Lexikon so stark gewachsen, dass es die Statik von Ikea-Regalen überfordern würde. Dabei liegen die Vorgeschichte und die römische Geschichte des heutigen Bayerns noch weitgehend brach, diese Epochen warten noch auf die Erschließung und würden in der analogen Welt sicherlich auch den ein oder anderen Regalmeter füllen.

„Es ist ein offenes Lexikon“, sagt Kramer. „Eine Epoche ist angesichts des stetigen Wandels in der Gesellschaft und entsprechend an Themen, Perspektiven und Fragestellungen nie wirklich abgeschlossen.“ Man könnte auch hinzufügen: Geschichte wird laufend nachproduziert. Oder wie dereinst die deutsche Band „Fehlfarben“ 1980 sang: „Geschichte wird gemacht – es geht voran.“

Die Gefahr: Hacker könnten das Lexikon im schlimmsten Fall zerstören oder wenigstens manipulieren

Wohin es mit dem Historischen Lexikon Bayerns im Zeitalter der künstlichen Intelligenz geht, das ist noch offen: Angesichts der KI-Entwicklung wirkt es fast schon rührend altmodisch, dass sich echte Menschen ihr Wissen noch in mühsamem, mitunter jahrzehntelangem Quellenstudium erarbeiten. Außerdem gibt es bei allen Vorteilen eines Lexikons, das nur auf Servern existiert, eine große Gefahr: Hacker könnten es im schlimmsten Fall zerstören oder wenigstens manipulieren.

All das sind Fragen, die auch von Historikern diskutiert werden, bestätigt Kramer. Macht die KI womöglich Lexika wie das HLB überflüssig? Derzeit lasse sich das angesichts der Qualität und des spezifischen Wissens klar verneinen, sagt Kramer, man müsse die Entwicklung allerdings weiter beobachten – und den Einsatz künstlicher Intelligenz aktiv gestalten. Schließlich gehe es darum, wissenschaftlich fundiertes Wissen mit modernsten Mitteln in den öffentlichen Diskurs einzubringen.

Deshalb hat die Redaktion des Historischen Lexikons die KI gezielt mit Anfragen und Hinweisen „angefüttert“, wie er es nennt. Nun greifen – um beim Beispiel Kurt Eisners zu bleiben – sowohl die Google KI als auch ChatGPT auf das Lexikon als Quelle zurück, wenn sie danach gefragt werden.

Eine Serie, die TV-Geschichte schrieb und das Bayernbild prägte: Helmut Dietls legendäres „Kir Royal“. Foto: Ursula Düren

Bleibt die Frage, wer sich in der globalisierten Welt in Zukunft noch für bayerische Landesgeschichte interessiert? Wird daraus womöglich ein Hobby für Rentner? Kramer hält solche Befürchtungen für grundlos. „Das Interesse an der bayerischen Geschichte und Kultur ist nach wie vor da, und es ist mit neuen Themen vielfältiger geworden“, sagt er und verweist auf den Erfolg seines Kurses an der Uni. Dessen Titel lautet: „Münchner Geschichten, Irgendwie und sowieso, Kir Royale – der Wandel kultureller Identitäten in Bayern 1945 bis 2025.“

Wer es noch nicht weiß: „‚Kir Royal (Aus dem Leben eines Klatschreporters)‘ ist eine sechsteilige Fernsehproduktion des Münchner Regisseurs Helmut Dietl (1944–2015).“ So steht es im HLB geschrieben, seit 12. Dezember 2018 um 9.04 Uhr.