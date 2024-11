Doch lauern einige Stolpersteine, allen voran der Föderalismus, für Mehring der „Endgegner der Digitalisierung“. Mit den sogenannten BayernPackages habe er einen Mechanismus etabliert, diesen ein Stück weit „auszutricksen“. Durch die gemeinsame Finanzierung von Freistaat und Kommunen sei ein „Digitalisierungsturbo gezündet“ worden, der Behördengänge immer öfter online ermöglicht. Bundesweit vorangehen möchte er mit dem sogenannten Push Government. Künftig komme nicht mehr der Bürger zum Amt, sondern das Amt zum Bürger. Bei der Geburt eines Kindes sollen die Eltern beispielsweise über eine App zur Beantragung des Kindergeldes aufgefordert werden. Er möchte „alles digitalisieren, was geht.“

Etwas weniger Enthusiasmus versprühen dahingehend Städte- und Gemeindetag. Die Digitalisierung sei „ein dickes Brett, das gebohrt werden muss“, sagt Achim Sing, Pressesprecher des Städtetags. Push-Government klinge zwar super, sei „aber nicht so einfach“: Die verschiedenen Register der Behörden müssten zunächst in einem Zentralregister vereinheitlicht werden. Hinzu kommt der Datenschutz: „Es kann sein, dass Bürger das nicht haben wollen.“ Nicht alles, was technisch möglich sei, sei für alle Menschen, vor allem ältere, auch machbar. Der Gemeindetag ist von der Idee des Push-Government ebenso angetan, besonders bei einfachen Leistungen wie einem Bewohnerparkausweis sei das gut umsetzbar. Trotzdem seien „nicht alle Verwaltungsprozesse hierfür geeignet.“ Vor allem müssen Bürger das auch annehmen und bereit sein, „ihren Beitrag dafür zu leisten, insbesondere ihre Daten freizugeben“.

Darauf angesprochen wird Mehring kämpferisch: „Wenn wir die digitale Dividende sehen wollen, müssen wir den Mumm entwickeln, Analoges abzuschaffen.“ Die Digitalisierungsprozesse funktionieren nicht von selbst, man müsse die Verwaltung unter Zugzwang setzen. Ein erster Schritt von Mehring war der Fax-Bann. Als Vorbild nennt er Estland: Von einem bestimmten Datum an hieß es dort „digital only“. Die eingesparten Kosten wären so hoch, dass eine Betreuung älterer Menschen für digitale Verwaltungsleistungen um ein Vielfaches finanziert werden könnte.

Die deutsche Zurückhaltung stört Mehring auch beim Thema Datenschutz und künstliche Intelligenz. Während die USA auf die „große KI-Revolution“ mit vielen Milliarden Förderung durch den „Inflation Reduction Act“ reagieren, diskutiere die EU über das Wettbewerbsrecht. Zu risikozentriert, zu wenig werden Chancen gesehen, sagt Mehring. Er fordert: Statt „German Angst“ braucht es „Bayerischen Mut“, um mit Asien und den USA mithalten zu können.

Deutschland sei ein Land ohne Ressourcen, hohen Personal- und Energiekosten. Für Mehring bleibt da nur die Möglichkeit, in neue Technologien zu investieren und die Ressource „Brain“, also den deutschen Erfinder- und Unternehmergeist, zu wecken, um wieder an der Spitze zu stehen. Kommt das nächste Chat-GPT also aus Bayern? Für ihn habe es keinen Sinn „längst verlorenen Schlachten hinterher zu investieren“. Viele Milliarden müsste man investieren, um zu den USA bei generativen Sprachmodellen aufzuschließen. Stattdessen fordert er einen Fokus auf bayerische Qualitäten, wie die Ingenieurskunst. Also: KI im Maschinenbau.

Hier ist auch der Bund gefragt. „So schlecht“ sei der digitalpolitische Teil des Koalitionsvertrages dabei gar nicht gewesen, meint Mehring. Das Lob für die Ampel aber hält nur kurz: Dass weniger als ein Drittel davon umgesetzt wurde, war ein „digitalpolitischer Totalausfall“. Bundesdigitalminister Volker Wissing macht er dafür keine Vorwürfe, für Mehring hatte das Versagen strukturelle Gründe: Digitalpolitik soll nicht in der Mittagspause des Verkehrsministers stattfinden, sondern brauche ein eigenes „Bundesministerium für Digitales, Innovation und neue Medien“. Ob er dieses bei einem Bundestagseinzug der Freien Wähler selbst führen möchte, blieb sein Geheimnis.