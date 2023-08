Von Patrick Wehner

Es ist eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur, die das Landratsamt Passau nun plant. Seit Jahrzehnten findet am deutschlandweiten Volkstrauertag die zentrale Gedenkveranstaltung des Landkreises Passau am Soldatenfriedhof in Hofkirchen statt. Wie die SZ im vergangenen November berichtete, gedenken dort Landräte, Bundeswehrvertreter und Geistliche seit Jahrzehnten der Opfer des Zweiten Weltkriegs - und verschwiegen dabei bislang in ihren Reden, dass auf eben diesem Friedhof auch mindestens 369 SS-Angehörige bestattet sind.