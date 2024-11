Von Klaus Ott

Knapp zweieinhalb Jahre ist das verheerende Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten und vielen Verletzten nun schon her. Bald ein Jahr ist es her, dass die Staatsanwaltschaft München II Anklage gegen drei Bahn-Beschäftigte wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung erhoben hat. Nun zeichnet sich beim Landgericht München II ein Prozess ab, in dem aufgeklärt werden soll, was zu dem Unfall geführt hat. Voraussichtlicher Prozessbeginn: der 20. Mai 2025, also fast drei Jahre nach dem Unglück vom 3. Juni 2022.