In 60 Metern Höhe sind am Dienstag 21 Menschen in einer Aussichtsplattform eines fränkischen Freizeitparks steckengeblieben. Am Abend lief in dem Park in Geiselwind (Landkreis Kitzingen) eine große Rettungsaktion, um die Betroffenen aus dem Fahrgeschäft zu bergen. Mehrere Hubschrauber und Höhenrettungsspezialisten waren im Einsatz.

Wie eine Polizeisprecherin berichtete, wurde niemand verletzt - mit Ausnahme eines kleinen Jungen, der sich beim Verlassen des Fahrgeschäftes offenbar den Kopf stieß und eine Beule davontrug.

Gegen 16.30 Uhr war die Plattform nach Angaben des Parks in der Luft stehen geblieben. Aus zunächst ungeklärten Gründen habe das Fahrgeschäft mit dem Namen "Top of the World" in den Störungsmodus geschaltet. Die meisten Besucher seien nach 19.00 Uhr wieder in Sicherheit gewesen. Wie die Polizei Unterfranken mitteilte, seien die Besucher per Seilwinde und Hubschrauber in Sicherheit gebracht worden.

Die Anlage werde am Mittwoch geschlossen bleiben. Der TÜV werde nach der Ursache der Störung suchen, hieß es von Seiten der Betreiber. Das unterfränkische "Freizeit-Land Geiselwind" gehört zu den bekanntesten Vergnügungsparks in Bayern.