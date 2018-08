Schwaltenweiher

Wer schon einmal von Seeg in Richtung Nesselwang gefahren ist, der kennt die Stelle etwa zwei Kilometer westlich von Seeg. Dort tut sich auf einmal ein Panoramablick auf, der einem kurz den Atem stocken lässt: Ein Gemälde mit See, Wald, drei Burgruinen und dahinter die Tannheimer Berge. In Ortschaft Zell gibt es ein Museum, in dem die Geschichte der Burgen Hohenfreyberg und Eisenberg mustergültig aufbereitet wurde. Nur ein paar Kilometer weiter südlich thronen nicht weniger spektakulär die Reste von Burg Falkenstein auf der Bergspitze. Hier wollte sich König Ludwig II. einst seine Ritterburg hinstellen, doch über die Vorarbeiten kam das Projekt nie hinaus. Auch so fügen sich die drei Ruinen zu einem Ensemble, das es in Bayern kein zweites Mal gibt.