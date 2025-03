„Wir brauchen zügige Strukturreformen und das geplante Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen in unsere Infrastruktur. Nur durch entschlossene Maßnahmen kann eine wirtschaftlich starke und lebenswerte Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger gesichert werden. Der Wandel muss jetzt stattfinden“, sagte der Präsident des bayerischen Landkreistags, Landrat Thomas Karmasin (CSU). Hinter dessen Aussage stehen alle 71 bayerische Landräte – darunter auch 13 von den Freien Wählern.

Die Kommunalpolitiker fordern angesichts der Diskussionen über die Pläne von Union und SPD alle Verantwortlichen zur Vernunft auf und warnen vor einem Scheitern der Regierungsbildung. Auch auf landespolitischer Ebene ist die Forderung der Landräte aber überaus bemerkenswert: Denn damit stellen sich die 13 Landrätinnen und Landräte der Freien Wähler gegen den Kurs ihrer Partei im Landtag. Nachdem sich die Freien Wähler als in der Kommunalpolitik verwurzelte Partei verstehen, dürfte der Ruf aus den Kommunen für zusätzliche Unruhe sorgen.

Die Landräte hatten sich zuvor in einer gemeinsamen Ausschusssitzung über die Positionierung des kommunalen Spitzenverbandes abgestimmt. Dabei hätten sich auch die Freien Wähler ausdrücklich dafür ausgesprochen, am Ende wurde das Vorgehen einstimmig abgesegnet, hieß es.

Unter den Freie-Wähler-Landräten ist auch die Lebensgefährtin von Aiwanger, die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger, sowie der Landshuter Landrat Peter Dreier und die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller. Die beiden Letztgenannten hatten wie Aiwanger erfolglos versucht, bei der Bundestagswahl ein Direktmandat zu ergattern, damit die Freien Wähler erstmals in den Bundestag hätten einziehen können.

Auch der bayerische Städtetag und damit die in ihm organisierten Kommunalpolitiker der Freien Wähler positionierten sich pro Schuldenplan: „Mit dem Ergebnis der Sondierungen öffnet sich eine Chance, den Investitionsstau anzupacken. Zusätzliche Mittel aus einem neuen Sondervermögen des Bundes sind auch für Investitionen in die kommunale Infrastruktur notwendig. Die Zeit drängt, denn die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden ist in Gefahr“, teilte der Vorsitzende Markus Pannermayr mit.

Sollten die Freien Wähler um Aiwanger bei der Position bleiben, müsste sich Bayern bei der für die Verfassungsänderung notwendigen Abstimmung im Bundesrat enthalten – dadurch ist die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit von 46 Ja-Stimmen in Gefahr und das von der CSU im Bund mitverhandelte Paket könnte ausgerechnet an fehlendem Rückhalt aus Bayern scheitern. In der Folge würde dann auch kein Geld aus Berlin bei den hiesigen Kommunen ankommen.

Aiwanger hatte die ablehnende Haltung unter anderem damit begründet, dass die geplante Lockerung der Schuldenbremse „mehr Gefahr als Chance für die Stabilität unseres Landes“ bedeute. Auf Nachfrage erklärte Aiwanger aber, dass das letzte Wort noch nicht gefallen sei, da in Berlin noch an dem Entwurf von Union und SPD gearbeitet werde. „Wir werden uns in den nächsten Tagen mit der CSU zusammensetzen“, sagte er.

Aus der CSU war bisher nichts Konkretes zur Skepsis der Freien Wähler zu hören, Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder hatte nur erklärt, an Bayern werde die Abstimmung im Bundesrat nicht scheitern. Fakt ist aber, dass CSU und Freie Wähler in ihrem Koalitionsvertrag neue Schulden klar ablehnen.

Dagegen fand SPD-Landeschefin Ronja Endres klare Worte: „Es ist mir egal, ob Hubert Aiwanger sich an seinem Koalitionspartner rächen oder sein missglücktes Bundestagsmanöver mit diesem Frustfoul verdauen will. Aber Bayern darf einem solchen Paket im Bundesrat keinesfalls die Stimmen versagen.“ Offenbar rede Aiwanger nicht mehr mit seinen Leuten in den Städten und Gemeinden. „Ich dachte mal, er würde einer Kommunalpartei vorstehen. Ich hoffe, er bekommt den entsprechenden Gegenwind von der Basis, wenn seinen Leuten auf kommunaler Ebene der ersehnte finanzielle Rettungsanker von 100 Milliarden Euro vom Chef versagt wird.“

„Die kommunale Ebene steht vor existenziellen Herausforderungen, die kurzfristig nur durch frisches Geld beantwortet werden können“, sagte Karmasin. Das betreffe etwa die notwendigen kommunalen Investitionen beispielsweise in die Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten. Die im Sondierungspapier auch für die Kommunen vorgesehenen 100 Milliarden Euro seien hierfür von entscheidender Bedeutung.